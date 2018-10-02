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«Есть проблема – её надо решать». Анатолий Исаченко провёл выездной приём граждан в Смолевичах
Новости Беларуси. Проблемные вопросы и конструктивные ответы. Руководитель Минской области провел выездной прием граждан в Смолевичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Люди пришли с самыми различными вопросами. Граждан интересовало, почему затягиваются сроки строительства льготного жилья и то, как повлияет появление второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту на ближайшие деревни.
Озвучивались и житейские проблемы. Это, в основном, земельные споры. Всего на прием записалось около десятка человек.
Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Задача власти – принимать своевременные и взвешенные решения, это самое главное, потому что если сегодня мы поддадимся эмоциям, чувствам, все равно неправильно принятое решение через 5-6 лет приведет к таким тяжбам.
Есть проблема – ее надо решать, но в рамках законодательства, чтоб потом не возникало вопросов и у соседей, и у других жителей.
Напомним, что подобные выездные приемы граждан в Минской области проходят дважды в месяц – каждый раз в разных районах. Как показывает практика, жители не упускают реальную возможность рассказать о своих проблемах и получить помощь в их разрешении.
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Новости Беларуси. Проблемные вопросы и конструктивные ответы. Руководитель Минской области провел выездной прием граждан в Смолевичах, сообщили в программе...
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