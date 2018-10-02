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Олимпийская чемпионка Домрачева рассказала о своем отношении к феминизму

03.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Биатлонистка и четырехкратная олимпийская чемпионка 32- летняя Дарья Домрачева из Беларуси рассказала общественности о своем отношении к феминизму и скандальному поведению некоторых спортсменок. Она отметила, что тем не менее выступает за равноправие, сообщает журнал «Большой».

«Я не могу представить, что побегу с голой грудью протестовать или бороться за права женщин. Конечно, я за равноправие, но позиции феминисток мне кажутся несколько экстремальными. Я не чувствую ущемления», – сказала она.

Домрачева подчеркнула, что полагает, что грань между мужским и женским перечеркивать нельзя.

25 июня олимпийская чемпионка объявила о завершении спортивной карьеры. Она является самой титулованной белорусской биатлонисткой. В ее активе находятся четыре золота Олимпийских игр. Три из них она выиграла в Сочи в 2014 году, одну – на Олимпиаде в Пхенчхане.



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Она полагает, что грань между мужским и женским перечеркивать нельзя.
 
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