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Путин утвердил пенсионную реформу
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста в стране. Вместе с ним президент подписал и законы, позволяющие направлять в пенсионный фонд изъятые у коррупционеров деньги и запрещающие увольнять людей предпенсионного возраста.
Возраст, начиная с которого граждане будут иметь право на получение пенсии по старости, будет повышен с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.
Каждый год, начиная с нынешнего, пенсионный возраст будет повышаться на полгода. Таким образом, процесс займет 10 лет и завершится в 2028 году.
Можно выйти на пенсию на два года раньше, если трудовой стаж достиг 37 лет (женщины) или 45 лет (мужчины).
Также досрочно на пенсию смогут выходить многодетные матери. Те, у кого трое детей, смогут сделать это в 57 лет, четверо — в 56 лет, пятеро и более — в 55 лет (при этом у них должен быть трудовой стаж минимум 15 лет).
Те, кто планирует выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах, смогут сделать это на шесть месяцев раньше.
Накопительную часть пенсии начнут выплачивать людям, достигшим так называемого предпенсионного возраста (60 лет у мужчин и 55 лет у женщин).
Также для них будут действовать льготы по налогам, коммунальным платежам и оплате проезда в общественном транспорте, предусмотренные для пенсионеров.
Выходящих на пенсию военных, сотрудников полиции и спецслужб реформа не затронет.
Отдельно Госдума приняла в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс о наказании работодателей, которые увольняют граждан предпенсионного возраста (он наступает за пять лет до пенсионного). Нарушителей будут штрафовать на 200 тысяч российских рублей (около 3 тысяч долларов) или назначать обязательные работы на срок до 360 часов.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста в стране. Вместе с ним президент подписал и законы, позволяющие направлять в...
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