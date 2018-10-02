Ветеранов МЧС хотят выселить из квартир, которые им бессрочно дали 30-40 лет назад

30-40 лет назад работники МЧС получили квартиры при пожарных депо, по бессрочным ордерам. Приватизировать их мешал закон. А не так давно их жилье перевели в разряд специального, где могут жить только действующие сотрудники МЧС, поэтому ветеранам сказали в марте выселиться, а на днях они получили повестки в суды, пишет TUT.by, который решил полностью разобраться в этой истории.

Ветераны собрались вечером 2 октября, чтобы обсудить свою общую стратегию. Некоторые рассказали, что отнесли коллективные обращения в КГК, АП и Совмин. Также им довелось поговорить с чиновниками, но они говорили только «Разберемся».

В чем суть проблемы

МЧС через несколько дней после встречи с инициативной группой подало иски «о понуждении к заключению договоров найма» квартир, в которых люди и так живут, и о возмещении потом судебных расходов. Оказывается, договоры найма ведомство должно было заключить еще в 2014-м и на пять лет, при этом известив людей, что их потом выселят. Поэтому МЧС пытается формально соблюсти закон – получить подписанные договоры.

«Вместо того, чтобы собрать нас всех еще в 2014-м, объяснить, что происходит, они решили «отлавливать» людей по-одному. Говорят – но у нас нет возможности это проверить, – что 115 квартир заключили эти договора, а всего таких квартир 188», – рассказал один из инициаторов встречи, Сергей Бабина. «У меня на руках – бессрочный ордер на мою квартиру. Нет договора найма ее же – нет оснований для выселения. Значит, нужно меня и таких, как я, понудить подписать договор, чтобы основание появилось», – продолжил он.

У пяти присутствующих на 16 октября назначен суд. Алла Шлойдо, юрист-консультант, сказала, что «нужно подать ходатайства, чтобы приостановить рассмотрение дел. В любом случае, даже если суды состоятся, решения можно обжаловать – это даст нам около полугода. Но уверена, на вашу проблему обратят внимание раньше, наконец решится кто-то доложить об этой несправедливости президенту».

У всех разные ситуации

Например, Александр Пугачёв получил трехкомнатную квартиру в 1984 году, живет там с дочерью и внуком. Построить другое жилье не смог: «Меня на очередь даже не ставили – я ведь считался более чем обеспеченным жилыми метрами». Еще одна семья вообще получила квартиру при депо взамен снесенного частного дома. А парень, чей покойный отец получил жилье во время службы, сказал: «Отец, наверное, в гробу переворачивается, когда видит, что происходит, что он своим детям даже на жилье не заработал».

Также в потенциальных бездомых – Лариса Сафроненко, ветеран МЧС, отмечена многочисленными наградами. Одного из ветеранов на собрании не было – ликвидатор аварии на ЧАЭС так распереживался, что его забрали в больницу.

Что решили делать

Люди решили, что не требуют от государства халявы. Они согласны на бессрочные договоры найма для ветеранов и членов их семей, а также восстановление в очередях нуждающихся (многих оттуда исключили как имеющих жилье в бессрочном пользовании). Также они потребуют право построиться с льготным кредитом тем, у кого хватает средств – чтобы построиться и отдать старую квартиру государству.

Собравшиеся решили зарегистрировать общественную организацию для защиты своих прав. Председателем выдвинули Сергея Бабину.

Часть квартир при пожарных депо до 2007-го были приватизированы, проданы и перепроданы. Никаких претензий к хозяевам таких квартир у МЧС нет. Тот же Сергей Бабина собрал все документы на приватизацию в 2007-м, но не успел – приватизацию такого жилья запретили. Самые слабые – одинокие женщины, вдовы спасателей, люди, верящие в социальность государства, – вообще не пытались что-то сделать.

Общественную организацию собравшиеся решили назвать «Ветераны пожарно-спасательной службы», сокращенно – «Ветераны ПСС».

Версия официального представителя МЧС

Ранее официальный представитель МЧС Виталий Новицкий объяснял: «Речь идет о квартирах, которые расположены в зданиях наших действующих подразделений МЧС. В 2013 году вышел 563-й указ президента «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений», где было определено, что жилье, которое расположено в действующих боевых подразделениях, из служебного переводится в специальное. И, соответственно, договоры с людьми, которые жили в этих помещениях, нужно заключать на срок, не превышающий пять лет».

Он объяснил, что потом в 2014-м вышел приказ МЧС: «Пять лет истекают в марте 2019 года. Все эти люди – под счет, речь идет об очень небольшом количестве семей, с которыми ведется работа. Для того чтобы эти люди могли остаться в этих помещениях, есть два варианта. Первый вариант – кто-то из них либо их родственников устраивается на работу в органы и подразделения по ЧС (при наличии такой возможности). Второй вариант – и такие ситуации уже были – обращаются в суд. И уже суд решит, разрешить ли превысить этот пятилетний срок найма, определенный указом».

По его словам, ведомство общается с людьми и предлагает эти варианты. Но многие не идут на контакт, говорят, что жили и будут жить здесь. Сами ветераны соглашаются: «Всех обзванивают начальники частей и предлагают работу. Например, супруге ликвидатора аварии на ЧАЭС Сергея Цедрика, которого ситуация с выселением довела до больницы, предложили устроиться уборщицей».