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Как предприниматели выжимают максимум из делового события — видео из кулуаров форума "Бизнес Будущего"
03.10.2018 18:32 — Разное | ProBusiness
Более тысячи человек в одном месте, большинство из них — предприниматели. Какую пользу они выжимают из бизнес-событий и как заводят поолезные связи? Наш журналист Анастасия Бондарович побывала в кулуарах форума «Бизнес Будущего-2018» и узнала ответ.
Генеральный партнер форума —
А заодно мы задали вопрос по мотивам форума — каким же должен быть бизнес будущего? Смотрите в нашем видео.
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Автопартнер события —
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Как предприниматели выжимают максимум из делового события — видео из кулуаров форума "Бизнес Будущего"
Более тысячи человек в одном месте, большинство из них - предприниматели. Какую пользу они выжимают из бизнес-событий и как заводят поолезные связи? Наш журналист...
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