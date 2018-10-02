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Как предприниматели выжимают максимум из делового события — видео из кулуаров форума "Бизнес Будущего"

03.10.2018 18:32 — Разное | ProBusiness  
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Как предприниматели выжимают максимум из делового события — видео из кулуаров форума "Бизнес Будущего"
Фото: Александр Глебов, probusiness.io

Более тысячи человек в одном месте, большинство из них — предприниматели. Какую пользу они выжимают из бизнес-событий и как заводят поолезные связи? Наш журналист Анастасия Бондарович побывала в кулуарах форума «Бизнес Будущего-2018» и узнала ответ.

Генеральный партнер форума — Альфа-Банк (Беларусь).

А заодно мы задали вопрос по мотивам форума — каким же должен быть бизнес будущего? Смотрите в нашем видео.

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Автопартнер события — Импортер BMW и MINI в Беларуси
Юридический партнер — компания «Алейников и партнеры»
Партнер — Oprosso
Информационный партнер — Фабрика Рекламы
Партнер и соавтор идеи форума — Агентство стратегического и экономического развития

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Более тысячи человек в одном месте, большинство из них - предприниматели. Какую пользу они выжимают из бизнес-событий и как заводят поолезные связи? Наш журналист...
 
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