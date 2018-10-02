

Фото: Александр Глебов, probusiness.io

Более тысячи человек в одном месте, большинство из них — предприниматели. Какую пользу они выжимают из бизнес-событий и как заводят поолезные связи? Наш журналист Анастасия Бондарович побывала в кулуарах форума «Бизнес Будущего-2018» и узнала ответ.

Генеральный партнер форума — Альфа-Банк (Беларусь).

А заодно мы задали вопрос по мотивам форума — каким же должен быть бизнес будущего? Смотрите в нашем видео.