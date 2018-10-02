СК предлагает заменить понятых звуко- и видеозаписью. Комментируют правозащитники

Об этом стало известно во время прямой линии с начальником управления Следственного комитета по Гродненской области Олегом Шандаровичем, который назвал участие понятых в следствии «архаичной процедурой».





Он также сообщил, что соответствующая норма уже включена в законопроект, который в настоящее время находится в Палате представителей.





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«И с чем тогда останется гражданин?»





"Фантазии чиновника от следствия, конечно, могут быть безграничны: можно отказаться от понятых, следом – от протоколов, экспертиз, защитников, законных представителей, педагогов, - всей той бесполезной, устаревшей ерунды, которая мешает следователю быстро и эффектно донести свою версию происшедшего суду. Некоторые судейские чиновники тоже будут не против отказаться от всего, что притормаживает процесс оформления приговоров.





И с чем тогда останется гражданин? У него отберут даже те немногие права, которые при их грамотном и настойчивом использовании могут помешать сфальсифицировать доказательства вины.





При неукоснительном выполнении требований УПК (например, когда проводится обыск, следователь и оперуполномоченные не разбегаются, как тараканы, по всему двухэтажному дому, а передвигаются по предусмотренному в начале следственного действия плану вместе с понятыми) эта гарантия работает.





При условии добросовестного выполнения понятым своих обязанностей и полноценной реализации им своих прав, понятой может стать важным элементом процесса расследования. В моей практике было немало случаев, когда замечания понятого, его допрос имели важное значение для исхода уголовного дела".









«Такой порядок, если он применяться взвешенно и не станет правилом, вполне уместен»





"Но вообще на рассмотрение депутатам будет представлена несколько другая версия изменений в УПК. Проект закона предусматривает, что только в случаях, не терпящих отлагательства, либо при отсутствии реальной возможности обеспечить участие понятых следственное действие производится с применением звуко- и видеозаписи.





Невозможность использования средств звуко- и видеозаписи по техническим либо иным причинам не исключает продолжения проведения следственного действия с участием понятых. По усмотрению органа уголовного преследования понятые могут участвовать в производстве следственных действий и в случаях, не предусмотренных настоящим УПК. При этом запись должна отражать весь ход следственного действия.





Звуко- и видеозапись части следственного действия, а также повторение специально для записи хода производства следственного действия не допускаются.





Такой порядок, если он будет применяться взвешенно и не станет правилом, в отличие от рассуждений о ненужности понятых как участника процесса, вполне уместен. Сейчас, например, предусмотрена возможность проведения обыска без санкции прокурора из соображений срочности и неотложности. И, насколько мне известно, этими правами органы уголовного преследования не злоупотребляют.





Нормы УПК о круге лиц, имеющих право санкционировать обыск можно критиковать, но пока еще не стоит вопрос об отмене этой гарантии. Для упрощения и «либерализации», так сказать, расследования. Качество, которого, по моим наблюдениям, стремительно деградирует, несмотря на предоставленные широчайшие полномочия и приличное положение с кадрами и обеспечением".