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В Куропатах снова задержан Павел Северинец
Сопредседателя БХД Павла Северинца задержали сегодня около 17.30 в Куропатах и доставили в Боровлянский РОВД, где политик сейчас и находится.
Связи с ним нет. Телефон Павла Северинца недоступен.
Павла Северинца обвиняют по статье 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий влечет наложение штрафа в размере от двух до пятидесяти базовых величин или административный арест).
Отметим, что Павла Северинца регулярно задерживают в Куропатах и, по традиции, садят на сутки.
Последний раз политик вышел на свободу после отсидки 15 сентября.
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Сопредседателя БХД Павла Северинца задержали сегодня около 17.30 в Куропатах и доставили в Боровлянский РОВД, где политик сейчас и находится.
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