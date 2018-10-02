В Куропатах снова задержан Павел Северинец

Связи с ним нет. Телефон Павла Северинца недоступен.









Павла Северинца обвиняют по статье 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий влечет наложение штрафа в размере от двух до пятидесяти базовых величин или административный арест).





Отметим, что Павла Северинца регулярно задерживают в Куропатах и, по традиции, садят на сутки.





Последний раз политик вышел на свободу после отсидки 15 сентября.