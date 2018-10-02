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США выходят из договора о дружбе с Ираном

03.10.2018 18:53 — Разное | Партизан  
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Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Тегеран пытается вмешаться в право Соединенных Штатов применять меры, необходимые для защиты национальной безопасности.

Соединенные Штаты выходят из Договора о дружбе, экономических отношениях и консульских правах с Ираном от 1955 года и считают, что Тегеран использует Международный уголовный суд (МУС) не по назначению в политических и пропагандистских целях.

Об этом заявил в среду во время выступления в Госдепартаменте госсекретарь США Майкл Помпео.

"Я объявляю, что Соединенные Штаты денонсируют договор о дружбе с Ираном от 1955 года", - сказал он.


"Иран пытается вмешаться в суверенное право Соединенных Штатов по применению законных мер, необходимых для защиты нашей национальной безопасности. Иран злоупотребляет МУС в политических и пропагандистских целях", - полагает шеф американской дипломатии.

 
 
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Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Тегеран пытается вмешаться в право Соединенных Штатов применять меры, необходимые для защиты национальной безопасности.
 
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