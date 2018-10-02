|
США выходят из договора о дружбе с Ираном
Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Тегеран пытается вмешаться в право Соединенных Штатов применять меры, необходимые для защиты национальной безопасности.
Соединенные Штаты выходят из Договора о дружбе, экономических отношениях и консульских правах с Ираном от 1955 года и считают, что Тегеран использует Международный уголовный суд (МУС) не по назначению в политических и пропагандистских целях.
Об этом заявил в среду во время выступления в Госдепартаменте госсекретарь США Майкл Помпео.
"Я объявляю, что Соединенные Штаты денонсируют договор о дружбе с Ираном от 1955 года", - сказал он.
"Иран пытается вмешаться в суверенное право Соединенных Штатов по применению законных мер, необходимых для защиты нашей национальной безопасности. Иран злоупотребляет МУС в политических и пропагандистских целях", - полагает шеф американской дипломатии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Тегеран пытается вмешаться в право Соединенных Штатов применять меры, необходимые для защиты национальной безопасности.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)