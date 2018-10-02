Они договорились? В российских СМИ резко сократилось число критических статей о Беларуси

Перед встречей Лукашенко и Путина в конце августа в Сочи количество критических по отношению к Беларуси и белорусскому руководству публикаций было высоким, как среди маргинальных СМИ (типа Regnum или ИА Rex), так и среди крупных популярных изданий (типа Lenta.ru, Life и «Коммерсант»).













Однако сразу после этой встречи количество публикаций в российских СМИ на белорусскую тематику резко снизилось. Традиционно неравнодушными к белорусской тематике остаются Regnum и прочие маргинальные сайты, однако общее количество публикаций и их критическая составляющая существенно сократились.





Если рассматривать выпады российских СМИ против Беларуси как форму давления на белорусское руководство, можно сделать однозначный вывод: Путин и Лукашенко договорились.