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Они договорились? В российских СМИ резко сократилось число критических статей о Беларуси

03.10.2018 18:30 — Разное | Партизан  
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«Наша Ніва» традиционно следит за публикациями в российских СМИ на тему белорусско-российских отношений.

Перед встречей Лукашенко и Путина в конце августа в Сочи количество критических по отношению к Беларуси и белорусскому руководству публикаций было высоким, как среди маргинальных СМИ (типа Regnum или ИА Rex), так и среди крупных популярных изданий (типа Lenta.ru, Life и «Коммерсант»).



Однако сразу после этой встречи количество публикаций в российских СМИ на белорусскую тематику резко снизилось. Традиционно неравнодушными к белорусской тематике остаются Regnum и прочие маргинальные сайты, однако общее количество публикаций и их критическая составляющая существенно сократились.

Если рассматривать выпады российских СМИ против Беларуси как форму давления на белорусское руководство, можно сделать однозначный вывод: Путин и Лукашенко договорились.

 
 
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«Наша Ніва» традиционно следит за публикациями в российских СМИ на тему белорусско-российских отношений.
 
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