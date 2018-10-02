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Золотые люди и конь из картошки. Как Мядель принимает областные "Дожинки"
Все фото: Роман Протасевич / Еврорадио
К сожалению, Мядель на 100% оправдывает неформальный титул самого ветреного города Беларуси, поэтому получать удовольствие от праздника прямо на городских улицах довольно сложно. Поэтому держите большой фоторепортаж с мядельских "Дожинок"!
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Много фото. Посмотрите - будто сами побывали!
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