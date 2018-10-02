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Золотые люди и конь из картошки. Как Мядель принимает областные "Дожинки"

03.10.2018 19:31 — Разное | UDF  
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Все фото: Роман Протасевич / Еврорадио
29 сентября в Мяделе проходят "Дожинки" Минской области. Здесь и большая ярмарка, и традиционный агропарад.

К сожалению, Мядель на 100% оправдывает неформальный титул самого ветреного города Беларуси, поэтому получать удовольствие от праздника прямо на городских улицах довольно сложно. Поэтому держите большой фоторепортаж с мядельских "Дожинок"!

Золотые люди и конь из картошки. Как Мядель принимает областные "Дожинки"


Золотые люди и конь из картошки. Как Мядель принимает областные "Дожинки"


Золотые люди и конь из картошки. Как Мядель принимает областные "Дожинки"


Золотые люди и конь из картошки. Как Мядель принимает областные "Дожинки"


Золотые люди и конь из картошки. Как Мядель принимает областные "Дожинки"


Золотые люди и конь из картошки. Как Мядель принимает областные "Дожинки"


Золотые люди и конь из картошки. Как Мядель принимает областные "Дожинки"


Золотые люди и конь из картошки. Как Мядель принимает областные "Дожинки"


Золотые люди и конь из картошки. Как Мядель принимает областные "Дожинки"


Золотые люди и конь из картошки. Как Мядель принимает областные "Дожинки"


Золотые люди и конь из картошки. Как Мядель принимает областные "Дожинки"


Золотые люди и конь из картошки. Как Мядель принимает областные "Дожинки"


Золотые люди и конь из картошки. Как Мядель принимает областные "Дожинки"


Золотые люди и конь из картошки. Как Мядель принимает областные "Дожинки"


Золотые люди и конь из картошки. Как Мядель принимает областные "Дожинки"


Золотые люди и конь из картошки. Как Мядель принимает областные "Дожинки"


Золотые люди и конь из картошки. Как Мядель принимает областные "Дожинки"


Золотые люди и конь из картошки. Как Мядель принимает областные "Дожинки"


Золотые люди и конь из картошки. Как Мядель принимает областные "Дожинки"


Золотые люди и конь из картошки. Как Мядель принимает областные "Дожинки"


Золотые люди и конь из картошки. Как Мядель принимает областные "Дожинки"


Золотые люди и конь из картошки. Как Мядель принимает областные "Дожинки"


Золотые люди и конь из картошки. Как Мядель принимает областные "Дожинки"


Золотые люди и конь из картошки. Как Мядель принимает областные "Дожинки"


Золотые люди и конь из картошки. Как Мядель принимает областные "Дожинки"


Золотые люди и конь из картошки. Как Мядель принимает областные "Дожинки"


Золотые люди и конь из картошки. Как Мядель принимает областные "Дожинки"


Золотые люди и конь из картошки. Как Мядель принимает областные "Дожинки"


Золотые люди и конь из картошки. Как Мядель принимает областные "Дожинки"


Золотые люди и конь из картошки. Как Мядель принимает областные "Дожинки"


Золотые люди и конь из картошки. Как Мядель принимает областные "Дожинки"


Золотые люди и конь из картошки. Как Мядель принимает областные "Дожинки"


Золотые люди и конь из картошки. Как Мядель принимает областные "Дожинки"


Золотые люди и конь из картошки. Как Мядель принимает областные "Дожинки"


Золотые люди и конь из картошки. Как Мядель принимает областные "Дожинки"


Золотые люди и конь из картошки. Как Мядель принимает областные "Дожинки"

 
 
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