

Все фото: Роман Протасевич / Еврорадио

29 сентября в Мяделе проходят "Дожинки" Минской области. Здесь и большая ярмарка, и традиционный агропарад.К сожалению, Мядель на 100% оправдывает неформальный титул самого ветреного города Беларуси, поэтому получать удовольствие от праздника прямо на городских улицах довольно сложно. Поэтому держите большой фоторепортаж с мядельских "Дожинок"!