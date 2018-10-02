Глава Каталонии пригласил премьера Испании поговорить о праве на самоопределение - СМИ

Глава Женералитата Каталонии Ким Торра направил премьер-министру Испании Педро Санчесу приглашение встретиться, чтобы обсудить право на самоопределение Каталонии, сообщает в среду газета "Мундо".

В письме, датированном 3 октября, К.Торра приглашает П.Санчеса "встретиться в ближайшие недели во дворце Женералитат".

"Необходимо, чтобы мы обозначили условия диалога таким образом, чтобы у него реально была решающая функция для политического конфликта. Мы должны поговорить обо всем углубленно. О вашем проекте по Каталонии, а также о реализации права о самоопределении", - говорится в письме К.Торры.

О письме К.Торры испанскому премьеру стало известно после того, как официальный представитель правительства Испании Исабель Селаа заявила, что текущий момент - не лучшее время для разговора К.Торры и П.Санчеса.

Накануне К.Торра потребовал от П.Санчеса к ноябрю сделать предложения по референдуму о независимости Каталонии. В противном случае К.Торра пригрозил прекратить оказывать поддержку П.Санчесу в парламенте Испании.