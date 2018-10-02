Четыре кандидата будут участвовать в выборах главы ЛНР 11 ноября - ЦИК

Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Луганской народной республики завершила проверку документов и подписных листов в поддержку кандидатов на должность главы ЛНР на выборах, запланированных на 11 ноября, сообщила председатель ЦИК Елена Кравченко.

Она отметила, что по результатам проверки документов и подписных листов четыре кандидата зарегистрированы на выборы главы ЛНР. Это и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник, председатель республиканского профсоюза работников образования и науки ЛНР Олег Коваль, председатель профсоюзной организации "Республиканский профсоюз работников железнодорожного транспорта ЛНР Наталья Сергун и председатель Перевальского отделения общественного движения "Луганский экономический союз" Людмила Руснак.

Е.Кравченко добавила, что четверым гражданам, уведомившим комиссию о самовыдвижении в качестве кандидата на пост главы ЛНР, было отказано в регистрации на выборах в связи с отсутствием необходимых документов.