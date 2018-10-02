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Посылки с токсичным веществом в Пентагон отправил бывший служащий ВМС США - СМИ

03.10.2018 18:45 — Разное | Интерфакс  
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Следователи подозревают бывшего военнослужащего ВМС США в том, что он ранее на этой неделе отправил посылки с ядовитым веществом рицин в Пентагон, сообщает в среду телеканал "Фокс ньюс" со ссылкой на источники среди официальных лиц.

Так, на одной из посылок значился обратный адрес, благодаря которому следователи вышли на бывшего военнослужащего, чье имя не называется.

Телеканал отмечает, что еще одна подозрительная посылка, адресованная президенту США Дональду Трампу, на этой неделе пришла в Белый дом, но не указывает, содержался ли в посылке рицин.

Также подозрительная посылка во вторник поступила в офис сенатора-республиканца Теда Круза, однако исследования не подтвердили наличие в ней каких-либо опасных веществ.

"Посылки с подозрительными субстанциями, как минимум две из которых дали положительную реакцию на наличие рицина, отправленные в Пентагон, Белый Дом и офис сенатора Теда Круза в Техасе на этой неделе, были частью скоординированных действий бывшего моряка ВМС", - сообщает телеканал.

Во вторник американские СМИ сообщили, что в министерство обороны США доставили две посылки, в которой специалисты обнаружили ядовитое вещество рицин.

Посылку доставили в отделение почтовой корреспонденции министерства обороны. В главное здание посылка не попала.

Рицин - токсичное вещество растительного происхождения, опасное для человека.

 
 
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Следователи подозревают бывшего военнослужащего ВМС США в том, что он ранее на этой неделе отправил посылки с ядовитым веществом рицин в Пентагон, сообщает в среду...
 
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