Инфляция в Турции в сентябре достигла максимума за 15 лет - почти 25%

Рост потребительских цен (индекс CPI) в Турции в сентябре ускорился до рекорда за последние 15 лет - с августа 2003 года.

Инфляция составила 25,52% в годовом выражении, свидетельствуют данные Турецкого статистического института, опубликованные в среду.

В сентябре относительно предыдущего месяца цены увеличились на 6,3%.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на 19,5% за год и на 2% за месяц, сообщает Trading Economics.

В августе инфляция равнялась 17,9% и 2,3% соответственно.

Средние темпы повышения потребительских цен в Турции с 1965-2018 годах составляют 35,08% в годовом выражении. Исторический максимум в 138,71% был зафиксирован в мае 1980 года, рекордная дефляция в 4,01% была отмечена в июне 1968 года.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в Турции в сентябре увеличился на 46,15% относительно того же месяца прошлого года и на 10,88% по сравнению с августом этого года.