Бесплатную электричку до Минска пустят для болельщиков БАТЭ после матча Лиги Европы

Новости Беларуси. Поединок «желто-синих» с греческим ПАОКом начнется на борисовским стадионе в 22 часа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Обратно до столицы пассажиры доедут быстрее, чем обычно. Состав сделает только три промежуточные остановки, поэтому поездка займет чуть более часа.