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Бесплатную электричку до Минска пустят для болельщиков БАТЭ после матча Лиги Европы
Новости Беларуси. Поединок «желто-синих» с греческим ПАОКом начнется на борисовским стадионе в 22 часа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Обратно до столицы пассажиры доедут быстрее, чем обычно. Состав сделает только три промежуточные остановки, поэтому поездка займет чуть более часа.
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Новости Беларуси. Поединок «желто-синих» с греческим ПАОКом начнется на борисовским стадионе в 22 часа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Обратно до столицы...
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