

Фото: TUT.BY

Фото: TUT.BY

Масштабы проблемы обозначил начальник отдела координации контрольной деятельности МАРТ Кирилл Слабко, рассказав о проводимом с августа мониторинге соблюдения ассортиментного перечня по плодоовощной продукции и отдельно — по яблокам. Если в 20-х числах августа до 40% магазинов не обеспечивали требуемый ассортимент белорусского яблока, в сентябре речь шла о 7% магазинов, а по последнему обследованию проблемы с яблоками были только в двух.Впрочем, первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович иллюзий не питает — тут заслуга и настойчивых рекомендаций госорганов, а вопросы пока есть, и решения они требуют на нескольких уровнях., — потребовал он.— обратился Карпович к представителям ритейла.— раздалась реплика из зала, где собрались производители.Представитель Минсельхозпрода Татьяна Карбанович отметила, что урожай плодово-ягодной продукции в нынешнем году на 40% больше прошлогоднего. Яблок планируется заготовить 180−200 тысяч тонн. При этом она обратила внимание на то, что импорт заметно падает — в январе-июле импортировано 155,2 тысячи тонн свежих яблок, всего треть к аналогичному периоду прошлого года. Экспорт составил 30,6 тысячи тонн (минус 1,4%).Но проблема известная — продукт есть, образцы прекрасные, а по факту на полках — совсем другая продукция. А белорусская едет на экспорт.Это не отрицают и производители.— рассказывает Вадим Януш, глава фермерского хозяйство «Януш»., — рассказывает фермер под одобрительный гул коллег.Януш признается, в 2016 году пытался штурмовать и белорусские сети. «Это нереально, зачем стучаться в стену? У наших сетей нет гибкой ценовой политики. Желания покупать наше яблоко мы не видим. А ведь мы валюту привозим в страну, а они — вывозят», — подчеркнул он.Замдиректора Толочинского консервного завода Лариса Буканович подняла еще один больной вопрос — диктат входной цены., — сетует замдиректора. А в итоге цена импортного яблока на полке — до 3−6 рублей.— подчеркнула Буканович.Глава крестьянского фермерского хозяйства «Спартан-Агро» Игорь Абрамчик еще более категоричен.— аргументирует он., — говорит глава хозяйства «Боярский сад» Иван Яципович.Впрочем, претензий у ритейла тоже немало. Директор Ассоциации розничных сетей Наталья Шаблинская показывает на прекрасные отборные яблоки на столах:Шаблинская напомнила, что сети заключают контракты на год, и в мае-июне их стоило проинформировать, что такой урожай ожидается. Посетовала она и на то, что местные власти требуют от торговли заключения договоров с конкретными местными хозяйствами,Точку в бурной (и местами конструктивной) дискуссии поставил МАРТ. Артур Карпович заявил, что подготовлен проект постановления МАРТ, корректирующий обязательные перечни товаров. Число наименований отечественных яблок сейчас, в сезон, будет удвоено: тем, кто обязан был иметь одну позицию, придется обеспечить две, и так далее по всей цепочке. В гипермаркетах вместо трех сортов надо будет иметь шесть.— резюмировал замминистра. Решение обещают принять уже до конца недели.