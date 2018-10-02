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Белорусские яблоки нашлись вдали от родины. "А у нас до сих пор польские прошлогодние доедают"
Фото: TUT.BY
Масштабы проблемы обозначил начальник отдела координации контрольной деятельности МАРТ Кирилл Слабко, рассказав о проводимом с августа мониторинге соблюдения ассортиментного перечня по плодоовощной продукции и отдельно — по яблокам. Если в 20-х числах августа до 40% магазинов не обеспечивали требуемый ассортимент белорусского яблока, в сентябре речь шла о 7% магазинов, а по последнему обследованию проблемы с яблоками были только в двух.
Впрочем, первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович иллюзий не питает — тут заслуга и настойчивых рекомендаций госорганов, а вопросы пока есть, и решения они требуют на нескольких уровнях. «Точки раздора между производителями и сетями надо постараться снять», — потребовал он.
«Все мы жители этой страны. Важны наши налоги, платежи в бюджет. И если мы наплевательски будем относиться к собственным производителям, такая будет и страна», — отметил первый замминистра. Он подчеркнул, что речь не идет о запрете или ограничениях импорта. «Но на такое ваше отношение к производителю будет такое же отношение к вам. Хочется, чтобы каждый из вас встал на место производителей, пропустил это через себя. Мне обидно, когда отечественные яблоки в магазине выглядят не очень», — обратился Карпович к представителям ритейла.
«Мы можем поставить и не хуже», — раздалась реплика из зала, где собрались производители.
Представитель Минсельхозпрода Татьяна Карбанович отметила, что урожай плодово-ягодной продукции в нынешнем году на 40% больше прошлогоднего. Яблок планируется заготовить 180−200 тысяч тонн. При этом она обратила внимание на то, что импорт заметно падает — в январе-июле импортировано 155,2 тысячи тонн свежих яблок, всего треть к аналогичному периоду прошлого года. Экспорт составил 30,6 тысячи тонн (минус 1,4%).
Но проблема известная — продукт есть, образцы прекрасные, а по факту на полках — совсем другая продукция. А белорусская едет на экспорт.
Это не отрицают и производители. «Урожай рекордный, яблок много, но это еще полбеды. Мы боимся, что яблоко переспеет раньше, чем наша торговля купит», — рассказывает Вадим Януш, глава фермерского хозяйство «Януш».
«Кто здесь у нас купит столько, сколько мы производим? Мы продаем в Норильск, Мурманск — берут машинами, рассчитываются по предоплате, забирают большие объемы. Я не могу вхолостую год отработать — мы 12 месяцев несем затраты, а потом ждем еще до полугода, пока рассчитаются сети», — рассказывает фермер под одобрительный гул коллег.
Януш признается, в 2016 году пытался штурмовать и белорусские сети. «Это нереально, зачем стучаться в стену? У наших сетей нет гибкой ценовой политики. Желания покупать наше яблоко мы не видим. А ведь мы валюту привозим в страну, а они — вывозят», — подчеркнул он.
Фото: TUT.BY
Замдиректора Толочинского консервного завода Лариса Буканович подняла еще один больной вопрос — диктат входной цены. «Мы называем — 1 рубль без НДС, но они называют другие цены — 0,4−0,5 рубля, и говорят, что мы неконкурентоспособны», — сетует замдиректора. А в итоге цена импортного яблока на полке — до 3−6 рублей.
«Причем для нашей продукции не указан ни сорт, ни производитель, ни характеристики — для белорусской продукции не положено. Наше яблоко ничем не обработано, лучшую продукцию направляем в Беларусь, идем на отсрочку платежа. А в Россию — по предоплате и с полной маркировкой: и сорт, и «производитель Республика Беларусь», — подчеркнула Буканович.
Глава крестьянского фермерского хозяйства «Спартан-Агро» Игорь Абрамчик еще более категоричен. «Напишите в любом поисковике «яблоки оптом» — и я буду первой ссылкой. Но российский рынок предлагает цену минимум в 1,5 раза выше. Оптом — 75 копеек кило, а на поздние сорта — не ниже 1 рубля. Вы хотите, чтобы мы продавали тут дешево?» — аргументирует он.
«А у нас до сих пор польское прошлогоднее возят и «доедают» — мы на сок лучше сдаем. Но как влезть в сеть, если там цена для нас — 30 копеек? Не любим мы сами себя. В России нас любят больше», — говорит глава хозяйства «Боярский сад» Иван Яципович.
Впрочем, претензий у ритейла тоже немало. Директор Ассоциации розничных сетей Наталья Шаблинская показывает на прекрасные отборные яблоки на столах: «Я вас слушаю, и у меня сердце 160 ударов. Я только на ВДНХ на открытии видела такие. Это огромный труд, и его надо уважать и ценить. Но к нам приходит не такое яблоко! Могу сказать в защиту сетей: там нет альтруистов, их цель — прибыль. Мы всегда должны быть повернуты друг к другу лицом. Это задача наша, а не госорганов».
Шаблинская напомнила, что сети заключают контракты на год, и в мае-июне их стоило проинформировать, что такой урожай ожидается. Посетовала она и на то, что местные власти требуют от торговли заключения договоров с конкретными местными хозяйствами, «причем по конкретной спущенной нам цене».
Точку в бурной (и местами конструктивной) дискуссии поставил МАРТ. Артур Карпович заявил, что подготовлен проект постановления МАРТ, корректирующий обязательные перечни товаров. Число наименований отечественных яблок сейчас, в сезон, будет удвоено: тем, кто обязан был иметь одну позицию, придется обеспечить две, и так далее по всей цепочке. В гипермаркетах вместо трех сортов надо будет иметь шесть.
«Готовьтесь к этому. Других путей на сегодняшний день нет. Пока мы дискутируем, или сгниет яблоко, или все в Россию уедет. Потребитель не должен страдать», — резюмировал замминистра. Решение обещают принять уже до конца недели.
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Впечатляющий урожай белорусских яблок в нынешнем году обострил давний конфликт производителей и торговли.
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