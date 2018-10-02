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Нобелевская премия по химии присуждена за новые лекарства из энзимов
JONAS EKSTROMER/AFP/GETTY IMAGES
Это позволяет создавать новые химические вещества - в частности, новые лекарства и экологическое топливо.
Арнольд и Смит - американцы, Винтер - гражданин Великобритании. Арнольд получит половину суммы премии (около 1 млн долларов), а Смит и Винтер разделят вторую половину.
При направленной эволюции ферментов в последовательность гена, кодирующего синтез этого белка, случайным образом вносят мутации, после чего выбирают белок с нужными свойствами, например с увеличенной активностью, пишет издание N+1. Впервые подобный синтез провела Фрэнсис Арнольд.
Сейчас с помощью такого синтеса можно получать большое количество различных ферментов, которые используются как в биотопливе, так и производстве лекарственных препаратов, сообщает издание.
В прошлом году Нобелевский комитет также присудил премию по химии троим ученым: швейцарцу Жаку Дюбоше, американцу Йоахиму Франку и британцу Ричарду Хендерсону за разработку метода детального изучения биологических процессов на клеточном уровне.
Ранее были объявлены Нобелевские лауреаты этого года в других областях.
Премию по медицине получили американец Джеймс Аллисон и японец Тасуку Хондзё за революционную методику иммунотерапии раковых заболеваний с использованием Т-клеток.
Лауреатами Нобелевской премии по физике 2018 года стали американец Артур Эшкин, француз Жерар Мору и канадка Донна Стрикленд - за открытия в области лазерных технологий.
Церемония награждения названных лауреатов премии пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля.
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За исследования в области направленной эволюции для создания новых ферментов, ускоряющих химические реакции.
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