Нобелевская премия по химии присуждена за новые лекарства из энзимов

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Это позволяет создавать новые химические вещества - в частности, новые лекарства и экологическое топливо.Арнольд и Смит - американцы, Винтер - гражданин Великобритании. Арнольд получит половину суммы премии (около 1 млн долларов), а Смит и Винтер разделят вторую половину.При направленной эволюции ферментов в последовательность гена, кодирующего синтез этого белка, случайным образом вносят мутации, после чего выбирают белок с нужными свойствами, например с увеличенной активностью, пишет издание N+1. Впервые подобный синтез провела Фрэнсис Арнольд.Сейчас с помощью такого синтеса можно получать большое количество различных ферментов, которые используются как в биотопливе, так и производстве лекарственных препаратов, сообщает издание.В прошлом году Нобелевский комитет также присудил премию по химии троим ученым: швейцарцу Жаку Дюбоше, американцу Йоахиму Франку и британцу Ричарду Хендерсону за разработку метода детального изучения биологических процессов на клеточном уровне.Ранее были объявлены Нобелевские лауреаты этого года в других областях.Премию по медицине получили американец Джеймс Аллисон и японец Тасуку Хондзё за революционную методику иммунотерапии раковых заболеваний с использованием Т-клеток.Лауреатами Нобелевской премии по физике 2018 года стали американец Артур Эшкин, француз Жерар Мору и канадка Донна Стрикленд - за открытия в области лазерных технологий.Церемония награждения названных лауреатов премии пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля.