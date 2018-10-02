В Житомирской области МАЗ столкнулся с поездом: погиб водитель из Беларуси

Водитель из Беларуси погиб при столкновении с поездом в Житомирской области (Украина). Об этом сообщили в региональном управлении Нацполиции.

Смертельная авария произошла 1 октября, около 15.00, на 180-м километре железнодорожного перегона Бережесть — Словечно на регулируемом переезде. По предварительной информации, 42-летний водитель МАЗа — гражданин Беларуси — выехал на открытый переезд, где произошло столкновение с поездом.

В результате ДТП водитель грузовика от полученных травм умер на месте происшествия.