|
В Житомирской области МАЗ столкнулся с поездом: погиб водитель из Беларуси
Водитель из Беларуси погиб при столкновении с поездом в Житомирской области (Украина). Об этом
Смертельная авария произошла 1 октября, около 15.00, на 180-м километре железнодорожного перегона Бережесть — Словечно на регулируемом переезде. По предварительной информации, 42-летний водитель МАЗа — гражданин Беларуси — выехал на открытый переезд, где произошло столкновение с поездом.
В результате ДТП водитель грузовика от полученных травм умер на месте происшествия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 1 октября, около 15.00, на регулируемом железнодорожном переезде.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)