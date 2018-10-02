В Орше Mitsubishi вылетел на тротуар и сбил семью с ребенком

Авария произошла 2 октября. За рулем Mitsubishi Lancer был 37-летний мужчина. Он ехал по улице Горецкой в Орше. В какой-то момент водитель выехал на встречку, после чего вылетел на тротуар, где совершил наезд на семью, состоящую из 25-летнего мужчины, 20-летней женщины и ребенка в коляске.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Известно, что он был трезв, сообщает Следственный комитет Республики Беларусь.