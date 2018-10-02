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Анализ ДНК почти 100 египетских мумий впечатлил учёных

03.10.2018 20:56 — Разное | Партизан  
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Немецкие ученые из института Макса Планка (Max Planck Institute for the Science of Human History) и Университета Тюбингена (University of Tuebingen) частично восстановили геном 90 египетских мумий, возрастом от 3500 до 1500 лет.
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Проанализировали его. И пришли к выводу: древние египтяне не были африканцами. Одни были турками, другие — выходцами из южной Европы и из мест, где сейчас находятся Израиль, Иордания, Сирия, Ливан, Грузия и Абхазия.

Чуть раньше аналогичные исследования провели биологи из генеалогического центра iGENEA, расположенного в Цюрихе. Они анализировали генетический материал, извлеченный всего из одной мумии. Но зато самого фараона Тутанхамона. Его ДНК добыли из костной ткани — конкретно из левого плеча и левой ноги.

Специалисты iGENEA сравнили геном мальчика-фараона и современных европейцев. И обнаружили: многие из них — родственники Тутанхамона. В среднем половина европейских мужчин — «тутанхамоны». А в некоторых странах их доля доходит до 60-70 процентов — как, например, в Великобритании, в Испании и во Франции.

ДНК сравнивали по так называемым гаплогруппам — характерным наборам фрагментов ДНК, которые передаются из поколения, сохраняясь почти в неизменном виде. Родственников фараона «выдала» общая гаплогруппа под названием R1b1a2.

Ученые подчеркивают: тутанхамонская R1b1a2, столь распространенная среди европейских мужчин, весьма редко встречается у современных египтян. Доля ее носителей у них не превышает одного процента.

— Не правда ли, очень интересно, что Тутанхамон генетический европеец, — удивляется Роман Шольц (Roman Scholz), директор центра iGENEA.

Генетические исследования швейцарцев и немцев еще раз подтвердили: современные египтяне, в общей своей массе, это не деградировавшие потомки фараонов. Просто они не имеют с ним — своими древними правителями — почти ничего общего. Что в некотором роде, объясняет особенности египетского общества.

Сами же фараоны — не местные.

— Полагаю, что общий предок египетских царей и европейцев жил на Кавказе примерно 9500 лет назад, — сообщил Шольц. — Около 7 тысяч лет назад его прямые потомки расселились по Европе. A кто-то добрался до Египта и выбился в фараоны.

Получается, однако, что, начиная с пра-пра-дедов, предки Тутанхамона, да и он сам были лицами кавказской национальности.

КСТАТИ

Придет время и они оживут. Как и хотели

Йоханнес Краузе (Johannes Krause), палеогенетик из университета Тюбингена сообщил в журнале Nature Communications, что геном трех мумий из 151 одной, с которыми работали немецкие исследователи, удалось восстановить полностью. Их ДНК хорошо сохранилась. Дожила до наших дней, как выразился ученый. 

Сохранилась, несмотря на жаркий египетский климат, высокую влажность в местах погребения и химические вещества, использованные для бальзамирования.

Восстановление генома сулит — пусть в отдаленной перспективе — восстановление и его владельца. Путем клонирования. Что вполне устроит древних египтян, которые рассчитывали как-нибудь и когда-нибудь восстать из мертвых. Ради этого они и становились мумиями. Словно бы предвидели, что останки плоти и костей пригодятся.

Это все воистину завораживает. Мертвецы, как бы это ужасно ни звучало, — ключ к изучению нашей человеческой истории. Без прошлого не было бы и будущего. Кстати, Тутанхамон-то великолепно сохранился, так что ничего ему не мешает все же вернуться из царства мертвых, как это и было предначертано.

 
 
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Немецкие ученые из института Макса Планка (Max Planck Institute for the Science of Human History) и Университета Тюбингена (University of Tuebingen) частично восстановили геном 90 египетских мумий,...
 
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