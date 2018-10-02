Что мешает женщинам строить бизнес в Беларуси?

Такие выводы сделала эксперт Центра экономических исследований BEROC Мария АКУЛОВА в исследовании «Женщины в бизнесе Беларуси: особенности, мотивация и барьеры».





Исследование базируется на результатах опроса, проводившегося с декабря 2017 г. по февраль 2018 г. в разных регионах Беларуси, включая столицу.





Ставилась задача изучить, по каким причинам женщины решают заняться бизнесом, с какими барьерами сталкиваются в своей деятельности, насколько ситуация в Беларуси схожа с мировыми трен­дами, существуют ли гендерные различия, влияющие на эффективность и успешность бизнеса.





То, что круг интересов современной женщины не ограничивается семьей, детьми и кухней, известно давно. Женское предпринимательство стало важным фактором устойчивого экономического раз­вития многих стран.





По некоторым оценкам, доля жен­ского бизнеса в мире в 2016 г. составляла около 36% (в 2007 г. – 30%).





Но это в среднем, сюда входят и Саудовская Аравия, жительницам которой лишь год назад раз­решили водить автомобили, и Новая Зеландия, где созданы наилучшие условия и возможности преуспеть в бизнесе, включая доступные финансовые услуги, активную гос­поддержку малых и средних пред­приятий и качественное регулирование предпринимательской среды.





Анализ, проведенный в развитых экономиках, показал: увеличение числа женщин в совете директоров компании обеспечивает рост прибыли на 15–30%, т.е. присутствие женщин в топ-менедж­менте – это серьезный и важный фактор успеха.





По словам М. Акуловой, в Беларуси довольно мало статистических данных о женском предпринимательстве, что, естественно, усложняло исследование.





По каким причинам белоруски решаются открыть свое дело? Прежде всего потому, что получить достаточный доход другим способом невозможно. Такая мотивация существует и в других странах, но в Беларуси она особенно актуальна не в столице, а в регионах, где сложная ситуация на рынке труда. Бизнес нередко создается из-за сложностей с поиском работы и надеждой получить хотя бы небольшой доход.





По данным исследования, среди женщин-предпринимателей гораздо больше вдов, чем среди муж­чин-предпринимателей – вдовцов. Воз­можно, после смерти супруга жен­щины решают продолжать его дело.





Лишь 13% бизнесвумен уходят в бизнес ради ненормированного рабочего дня и возможности совмещать работу и воспитание детей. М. Акулова предполагает, что от­крыть бизнес во время декретного от­пуска пытались гораздо больше женщин, однако, столкнувшись с реалиями, отказывались от этой идеи.





Выяснилось также, что женский бизнес меньше по размеру, в средней компании заняты 11 работников, в то время как в компании с мужчиной-­собственником – 17. Он более молодой – средний возраст организации равен 8,8 года (у мужчин – 10,2 года) и медленнее растет.





Что касается динамики роста, то, возможно, женщины заранее идут в менее прибыльные сектора? Однако анализ ситуации в торговле, промышленности, строительстве и ряде других отраслей показал, что компании с мужчинами-собственниками во главе более устойчиво растут во всех секторах.





Эксперт считает, что здесь есть связь с традиционным разделением социальных ролей, включая рас­пределение нагрузки в работе по дому и воспитании детей. Вне зависимости от того, владеет жен­щина крупной компанией или более мелким бизнесом, на нее возложено выполнение 50% и более домашних обязанностей. Муж­чины посвящают домашним делам гораздо меньше времени.





В среднем, женщины в бизнесе чуть более образованные, однако у мужчины почти 15 лет релевантного опыта работы и 13 лет опыта управления (у женщин соответственно 12,8 и 9,7 лет).





И мужчинам-предпринимателям, и бизнес-леди мешают работать одни и те же барьеры. Прежде всего административные, а также не­стабильность законодательства, высокий уровень налоговых ставок, государственный контроль, включающий регулирование цен, доступ к финансированию.









В то же время, по данным ЕБРР, в Беларуси в реальной ситуации привлечения кредита на развитие бизнеса отношение мужчин к женщинам составило 10:1, и у последних вероятность получить отказ банка выше на 55%.





А вот в отношении коррупции мнения разделились. 50% женщин назвали ее препятствием для ведения бизнеса, в то время как среди мужчин – только 12%. Автор ис­следования предполагает, что это связано с тем, что мужчины легче относятся к риску, а женщины более осторожны и принимают решения более осмотрительно.





По внутренним барьерам ведения бизнеса значимых различий не выявлено: обе стороны назвали про­блемы с наймом квалифицированных кадров (уровень компетентности сотрудников), вопросы доступа к образованию и необходимость улуч­шения управленческих навыков.