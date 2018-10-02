Вилейчанка порезала шины двух автомобилей - парковались на зеленой зоне

kraj.by : Заместитель прокурора Вилейского района Андрей Жуковский рассказал





– Шины пенсионерка резала ночью 10 июля. Машины «Мерседес» и «Ситроен» были припаркованы во дворе ее многоквартирного дома и принадлежат соседям обвиняемой. Женщине не понравилось, что хозяева автомобилей поставили их на зеленой зоне, прямо на травяной газон. В каждой из машин пенсионерка ножом проколола по одной шине.





По словам Андрея Жуковского, в одном случае ущерб, причиненный потерпевшему, составил 100 рублей, в другом – 150. Обвиняемая в ходе следствия выплатила эти суммы хозяевам машин и возместила ущерб в полном объеме.





В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Дата судебного процесса пока не назначена.





Хозяева машин привлечены к административной ответственности за нарушение правил парковки.









– В этой истории интересно то, что в 2015 году пенсионерку судили за аналогичное преступление, – отмечает заместитель прокурора. – Разница лишь в том, что тогда женщина порезала шину одного автомобиля. И судили ее не за хулиганство, а за умышленное повреждение имущества. Суд приговорил обвиняемую к штрафу, который из пенсии она выплачивала на протяжении трех лет и полностью рассчиталась с потерпевшим 14 апреля 2018 года.





В этот раз Вилейский районный отдел Следственного комитета расследовал дело по первой части статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Хулиганство».





Преступление наказывается общественными работами или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев, или лишением свободы на срок до трех лет.