ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Давыдько за наказание для блогеров: Это дети фейка

03.10.2018 19:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Нужно давать правовую оценку действиям людей, которые распространяют в интернете фейковые новости, об этом в среду заявил заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Давыдько.

"Сейчас очень приятно и просто снискать славу на лжи: ты сделал какую-то гадость – и знаменит. Раньше, чтобы быть в славе, в почете, надо было написать как минимум 50 статей, десять из которых были заметными, потом – чтобы тебя приняли в Союз журналистов, потом – чтобы как-то тебя ценили. И только потом ты уже известен. 

Сейчас ты просто плюнул гадостью какой-то в интернете, ты за это не отвечаешь, но ты – популярный человек, его величество блогер. И его все знают! Хотим мы, не хотим, но это так. И это – дети вот этого самого фейка", – подчеркнул он.



По его словам, нужно давать эмоциональную, смысловую и правовую оценку таким действиям. 

"Хотелось бы, чтобы у нас была по этому поводу какая-то система и в журналистском кругу, и в законодательстве тоже. Эпоха фейков – это страшно. Очень трудно отличить, когда талантливый человек занимается этим делом. 

Наступил век, когда важно слыть, а не быть. Важно произвести впечатление и не отвечать потом за это. Кто может приучить отвечать за слово? Только закон, больше никто", – убежден Давыдько.





 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нужно давать правовую оценку действиям людей, которые распространяют в интернете фейковые новости, об этом в среду заявил заместитель председателя постоянной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Олимпийская чемпионка Домрачева рассказала о своем отношении к феминизму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика