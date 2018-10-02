Начальник управления Следственного комитета по Гродненской области Олег Шандарович назвал участие понятых в следственных действиях "архаичной процедурой" . Почему возникла такая идея и к чему приведет ее реализация? "Белорусский партизан" выяснял отношение к "новаторскому" предложению СК у экспертов. . Почему возникла такая идея и к чему приведет ее реализация? "Белорусский партизан" выяснял отношение к "новаторскому" предложению СК у экспертов.





"Понятые должны остаться"





Николай Козлов, бывший опер по особо важным делам уголовного розыска, выступает категорически против отмены института "понятых". И объясняет свою позицию:





- Я категорически не согласен с такой постановкой вопроса. Нельзя обеспечить объективную видеосъемку всего, всегда найдется мертвая зона, недоступная для видеосъемки. Все-таки человек – более объективный, я имею в виду настоящего понятого, который не заинтересован в подтасовке или сокрытии фактов, будет всегда следить за действиями милиции.





Я не вижу абсолютно никаких проблем обеспечить и понятых, и видеосъемку. А отмена института понятых – дополнительная возможность злоупотреблений для милиции.





Бывший следователь, нынче – руководитель правозащитного центра "Правовая помощь населению" (зарегистрирован в Украине) Олег Волчек назвал предлагаемую отмену института "понятых" недопустимой:





- Понятые – косвенные свидетели. Временами в качестве понятых приглашают курсантов Академии МВД, студентов юрфака, которые дают нужные показания даже при вызове в суд; обычных понятых трудно уговорить дать недостоверные показания.





Отмена института "понятых" только поставит под сомнение сбор доказательств по любому уголовному делу. Правоохранительные органы облегчают себе жизнь: не надо бегать по квартирам в поисках понятых. А мы из практики уже знаем, что смонтировать видео ничего не стоит; все мы помним, что в суде по взрыву в минском метро было показано смонтированное видео.





Ни в коем случае нельзя поддерживать инициативу; напротив, Следственному комитету сегодня нужно становиться более открытым для гражданского общества и работать. Уголовно-процессуальное законодательство в стране достаточно демократичное, вот только практика его применения хромает.





Почему "понятых" решили ликвидировать?





- Главная причина, на мой взгляд, низкая степень доверия к милиции, нежелание сотрудничать с милицией даже в роли понятых. Сегодня очень трудно найти понятых, поэтому власти решили пойти по простому пути, – считает Николай Козлов.





- Люди не доверяют следственным органам и не хотят выступать в качестве понятых. Пять лет назад правоохранители меня задержали возле офиса, они же выступали в качестве и понятых – такая практика достаточно распространена. Силовики хотят облегчить себе работу, - отмечает Олег Волчек.





Статья 64 Уголовно процессуального кодекса РБ – понятой





Понятым является не заинтересованное в исходе уголовного дела совершеннолетнее лицо, участвующее в производстве следственного действия, для удостоверения его факта, хода и результатов в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.





Понятой имеет право:





1) знать, в проведении какого следственного действия он участвует, кто руководит и кто участвует в его производстве;





2) делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол;





3) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал;





4) подписывать протокол следственного действия лишь в той части, которая отражает воспринятые им лично обстоятельства;





5) получать возмещение понесенных им расходов, связанных с участием в производстве следственных действий.



