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Николай Козлов: Без "понятых" возможности злоупотреблений милицией возрастут

03.10.2018 19:31 — Разное | Партизан  
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Следственный комитет предложил заменить понятых фото- и видеозаписью хода следственного действия. Соответствующий законопроект уже находится в Палате представителей.

Николай Козлов: Без "понятых" возможности злоупотреблений милицией возрастут
Начальник управления Следственного комитета по Гродненской области Олег Шандарович назвал участие понятых в следственных действиях "архаичной процедурой". Почему возникла такая идея и к чему приведет ее реализация? "Белорусский партизан" выяснял отношение к "новаторскому" предложению СК у экспертов.

"Понятые должны остаться"

Николай Козлов, бывший опер по особо важным делам уголовного розыска, выступает категорически против отмены института "понятых". И объясняет свою позицию:

- Я категорически не согласен с такой постановкой вопроса. Нельзя обеспечить объективную видеосъемку всего, всегда найдется мертвая зона, недоступная для видеосъемки. Все-таки человек – более объективный, я имею в виду настоящего понятого, который не заинтересован в подтасовке или сокрытии фактов, будет всегда следить за действиями милиции. 

Я не вижу абсолютно никаких проблем обеспечить и понятых, и видеосъемку. А отмена института понятых – дополнительная возможность злоупотреблений для милиции.

Бывший следователь, нынче – руководитель правозащитного центра "Правовая помощь населению" (зарегистрирован в Украине) Олег Волчек назвал предлагаемую отмену института "понятых" недопустимой:

- Понятые – косвенные свидетели. Временами в качестве понятых приглашают курсантов Академии МВД, студентов юрфака, которые дают нужные показания даже при вызове в суд; обычных понятых трудно уговорить дать недостоверные показания. 

Отмена института "понятых" только поставит под сомнение сбор доказательств по любому уголовному делу. Правоохранительные органы облегчают себе жизнь: не надо бегать по квартирам в поисках понятых. А мы из практики уже знаем, что смонтировать видео ничего не стоит; все мы помним, что в суде по взрыву в минском метро было показано смонтированное видео. 

Ни в коем случае нельзя поддерживать инициативу; напротив, Следственному комитету сегодня нужно становиться более открытым для гражданского общества и работать. Уголовно-процессуальное законодательство в стране достаточно демократичное, вот только практика его применения хромает. 

Почему "понятых" решили ликвидировать?

- Главная причина, на мой взгляд, низкая степень доверия к милиции, нежелание сотрудничать с милицией даже в роли понятых. Сегодня очень трудно найти понятых, поэтому власти решили пойти по простому пути, – считает Николай Козлов.

- Люди не доверяют следственным органам и не хотят выступать в качестве понятых. Пять лет назад правоохранители меня задержали возле офиса, они же выступали в качестве и понятых – такая практика достаточно распространена. Силовики хотят облегчить себе работу, - отмечает Олег Волчек.

Статья 64 Уголовно процессуального кодекса РБ – понятой

Понятым является не заинтересованное в исходе уголовного дела совершеннолетнее лицо, участвующее в производстве следственного действия, для удостоверения его факта, хода и результатов в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Понятой имеет право: 

1) знать, в проведении какого следственного действия он участвует, кто руководит и кто участвует в его производстве; 

2) делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол; 

3) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал; 

4) подписывать протокол следственного действия лишь в той части, которая отражает воспринятые им лично обстоятельства; 

5) получать возмещение понесенных им расходов, связанных с участием в производстве следственных действий.


 
 
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Следственный комитет предложил заменить понятых фото- и видеозаписью хода следственного действия. Соответствующий законопроект уже находится в Палате...
 
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