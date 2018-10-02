Что было: Малая родина Гончаренко – БАТЭ/ Совет Федерации пожалел пенсионеров

Белорусы болеют за Гончаренко

Многие из белорусов, кто болеет футболом, конечно же, скучают по тому времени, когда лучшую команду страны тренировал немногословный Виктор Гончаренко , а клуб возглавлял беспокойный, недавно ушедший Анатолий Капский . БАТЭ безоговорочно лидировал в домашнем чемпионате, участвовал в крупных европейских турнирах , привозя на наши стадионы грандов мирового футбола. Нет, без Гончаренко и Капского команда не потеряла своего лица. Алексей Бага свое дело знает и продолжает традицию. В этом сезоне БАТЭ хоть и не пробился в Лигу чемпионов, но игры Лиги Европы Борисов-Арена принимает. К радости фанатов. Завтра команда играет дома с серьезным соперником – греческим ПАОКом, 8 ноября в Беларусь приезжает «Челси». К нам едет «Челси», ребята! А в конце ноября гость Борисова – венгерский «Види».

Надо отдать должное Виктору Гончаренко. Это при нем БАТЭ получил знак качества. И поэтому бывшего тренера фанаты страны не забывают, аплодируют его успехам , сочувствуют неудачам. Можно не сомневаться: вчера белорусы болели за российский ЦСКА в игре против мадридского «Реала». А если честно: какое нам дело до москвичей, мы болели за Гончаренко. Не забывает и он БАТЭ – свою малую родину, людей, с которыми поднимал до европейских полей футбольную команду провинциального белорусского города. На пресс-конференции после матча, в котором ЦСКА выиграл у «Реала», одной из лучших команд Европы, он сказал журналистам, что посвящает победу «второму отцу и другу Анатолию Капскому». А Капский и БАТЭ всегда было единым целым. Согласитесь, достойный поступок человека, которому фанфары победы не вскружили голову. И пусть Гончаренко наставничает в чужих клубах, для белорусских болельщиков он остается своим.

Стариков обижать нельзя

Каждый из нас знаком с немалым количеством людей, кому через год-два вручат на работе цветы с коробкой конфет, грамоту и со словами напутствия укажут путь в светлое пенсионное будущее. Пенсия – не приговор. Можно отдыхать, гуляя с внуками или собачкой. Можно попытаться устроиться куда-нибудь на сутки через двое. Сам по себе выход на пенсию , наверное, не так пугает завтрашних ветеранов труда. Чаще таких людей волнует перспектива вдруг оказаться уволенным до официальной отправки на заслуженный отдых. Ведь такое в нашей жизни случается. Предприятие (частное или государственное – неважно) закрывается, пришел новый начальник со своей молодой командой или другая какая причина – пожилой специалист под угрозой . Если вдруг звоночек прозвенел, а до получения пенсионного удостоверения еще доработать надо? Что делать?

Есть в Беларуси законодательная норма, согласно которой работника за два года до пенсии уволить нельзя. А если фирма лопнула, то и некому напоминать про запрет. Пенсионная реформа у наших соседей в России, как известно, стартовала с большим шумом. Он докатился до Кремля и заставил Президента Путина выступить с обращением к народу по федеральным телеканалам. Путин попытался смягчить эмоциональное напряжение в народных массах. Получилось или нет, судить пока рано, – отзвуки возмущений еще слышатся. Сегодня власти закрепили отступление от радикального проекта реформы . В помощь главе государства Совет Федерации одобрил закон об ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста. Он дополняет Уголовный кодекс РФ. Ответственность нанимателя по этому закону предусматривается и за необоснованный отказ в приеме на работу лица, которому до безработной старости остается еще 5 лет. Такой срок – российская трактовка определения «предпенсионный возраст». Что грозит начальнику? Статья предусматривает наказание негуманному начальнику в виде 18-месячной зарплаты, или 200 тысяч рублей, или 360 часов общественных работ. Наконец, всеми этими делами заниматься будет Следственный комитет России, что однозначно придает строгости одобренному Советом Федерации дополнению в УК РФ.

Но мы ведь знаем, что к законам у граждан постсоветского пространства отношение особое: можно объехать. У кого-то получится, у кого-то нет. Надо только всем помнить о том, что старости дождется каждый без исключения.

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В.Д.