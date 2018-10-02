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Что было: Малая родина Гончаренко – БАТЭ/ Совет Федерации пожалел пенсионеров

03.10.2018 21:00 — Разное | СТВ  
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Белорусы болеют за Гончаренко  

Многие из белорусов, кто болеет футболом, конечно же, скучают по тому времени, когда лучшую команду страны тренировал немногословный Виктор Гончаренко, а клуб возглавлял беспокойный, недавно ушедший Анатолий Капский. БАТЭ безоговорочно лидировал в домашнем чемпионате, участвовал в крупных европейских турнирах, привозя на наши стадионы грандов мирового футбола. Нет, без Гончаренко и Капского команда не потеряла своего лица. Алексей Бага свое дело знает и продолжает традицию. В этом сезоне БАТЭ хоть и не пробился в Лигу чемпионов, но игры Лиги Европы Борисов-Арена принимает. К радости фанатов. Завтра команда играет дома с серьезным соперником – греческим ПАОКом, 8 ноября в Беларусь приезжает «Челси». К нам едет «Челси», ребята! А в конце ноября гость Борисова – венгерский «Види».   

Надо отдать должное Виктору Гончаренко. Это при нем БАТЭ получил знак качества. И поэтому бывшего тренера фанаты страны не забывают, аплодируют его успехам, сочувствуют неудачам. Можно не сомневаться: вчера белорусы болели за российский ЦСКА в игре против мадридского «Реала». А если честно: какое нам дело до москвичей, мы болели за Гончаренко. Не забывает и он БАТЭ – свою малую родину, людей, с которыми поднимал до европейских полей футбольную команду провинциального белорусского города. На пресс-конференции после матча, в котором ЦСКА выиграл у «Реала», одной из лучших команд Европы, он сказал журналистам, что посвящает победу «второму отцу и другу Анатолию Капскому». А Капский и БАТЭ всегда было единым целым. Согласитесь, достойный поступок человека, которому фанфары победы не вскружили голову. И пусть Гончаренко наставничает в чужих клубах, для белорусских болельщиков он остается своим.   

Стариков обижать нельзя  

Каждый из нас знаком с немалым количеством людей, кому через год-два вручат на работе цветы с коробкой конфет, грамоту и со словами напутствия укажут путь в светлое пенсионное будущее. Пенсия – не приговор. Можно отдыхать, гуляя с внуками или собачкой. Можно попытаться устроиться куда-нибудь на сутки через двое. Сам по себе выход на пенсию, наверное, не так пугает завтрашних ветеранов труда. Чаще таких людей волнует перспектива вдруг оказаться уволенным до официальной отправки на заслуженный отдых. Ведь такое в нашей жизни случается. Предприятие (частное или государственное – неважно) закрывается, пришел новый начальник со своей молодой командой или другая какая причина – пожилой специалист под угрозой. Если вдруг звоночек прозвенел, а до получения пенсионного удостоверения еще доработать надо? Что делать? 

Есть в Беларуси  законодательная норма, согласно которой работника за два года до пенсии уволить нельзя. А если фирма лопнула, то и некому напоминать про запрет. Пенсионная реформа у наших соседей в России, как известно, стартовала с большим шумом. Он докатился до Кремля и заставил Президента Путина выступить с обращением к народу по федеральным телеканалам. Путин попытался смягчить эмоциональное напряжение в народных массах. Получилось или нет, судить пока рано, – отзвуки возмущений еще слышатся. Сегодня власти закрепили отступление от радикального проекта реформы. В помощь главе государства Совет Федерации одобрил закон об ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста. Он дополняет Уголовный кодекс РФ. Ответственность нанимателя по этому закону предусматривается и за необоснованный отказ в приеме на работу лица, которому до безработной старости остается еще 5 лет. Такой срок – российская трактовка определения «предпенсионный возраст». Что грозит начальнику? Статья предусматривает наказание негуманному начальнику в виде 18-месячной зарплаты, или 200 тысяч рублей, или 360 часов общественных работ. Наконец, всеми этими делами заниматься будет Следственный комитет России, что однозначно придает строгости одобренному Советом Федерации дополнению в УК РФ.       

Но мы ведь знаем, что к законам у граждан постсоветского пространства отношение особое: можно объехать. У кого-то получится, у кого-то нет. Надо только всем помнить о том, что старости дождется каждый без исключения.  

Может, кому-то из вас будет интересно знать: 

1. Дешевая недвижимость в Минске: где? что? почем? 

2. Девушкам и женщинам: Какая ходовая косметика сегодня опасна? 

В.Д. 

 
Теги: Минск
 
 
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