|
Лечение музыкой, кислородом и малоинвазивные операции. Как сохраняют здоровье самых маленьких белорусов?
Новости Беларуси. Как сохранить здоровье наших детей – пожалуй, это центральная тема, которую в эти дни в Минске обсуждают педиатры со всей страны. В столице одновременно проходит и первый перинатальный конгресс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Врачи, которые каждый день спасают детские жизни, сегодня делятся опытом. Десятки докладов, спикеры из разных стран и работа по секциям.
Одним словом, борьба за здоровье наших детей продолжается. Каких результатов уже удалось добиться и над чем предстоит поработать? Выясняла корреспондент Ольга Коршун.
Этот роддом в Орше знаменит на всю страну – здесь появляется на свет рекордное для Беларуси количество двоен и троен. Особенная активность наблюдается летом. К примеру, за три жарких месяца 2018 года в Орше родились сразу три пары двойняшек.
Елена Кардаш, детский реаниматолог Оршанского роддома:
Может, прибрести такую славу роддому помог вот этот Антошка. По легенде одно касание принесет пополнение в семействе. Но скорее всего разгадка феномена в возможностях современной медицины.
В Беларуси выхаживают новорожденных с экстремально низкой массой тела, а уровень младенческой и материнский смертности – один из самых низких в Европе.
Людмила Легкая, начальник отдела Министерства здравоохранения Беларуси:
Но наука идет дальше. Перспективы детской медицины в Минске обсуждают педиатры из разных стран. Будущее – за персонифицированной медициной, когда о проблемах маленького человека узнают еще до его рождения.
Антон Михайлов, главный внештатный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения России в Северо-Западном федеральном округе:
Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:
Еще один тренд в медицине – малоинвазивные операции. Уникальные кадры: впервые в Беларуси мальчику имплантировали клапан легочной артерии, при этом хирургическое вмешательство свели к минимуму. Одним словом, детские сердца в надежных руках.
Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:
Маленьким пациентам помогают и в РНПЦ «Мать и дитя». В это отделение в основном поступают дети с патологией нервной системы. Иногда сразу после рождения. Врачи берутся даже за самые сложные случаи. Условия позволяют: от МРТ и массажа до консультации узких специалистов.
Ольга Коршун, СТВ:
Но иногда врачи советуют включать чувство прекрасного. Например, вальс Штрауса хорошо влияет на мозг. То есть у классики не только эстетический, но и целебный эффект.
В борьбе за детское здоровье все средства хороши. Главное в этом деле – объединить усилия, чтобы маленькие пациенты по всему миру сталкивались с большими проблемами все реже.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лечение музыкой, кислородом и малоинвазивные операции. Как сохраняют здоровье самых маленьких белорусов?
Новости Беларуси. Как сохранить здоровье наших детей – пожалуй, это центральная тема, которую в эти дни в Минске обсуждают педиатры со всей страны. В столице...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)