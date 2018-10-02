Строительство второй очереди космодрома "Восточный" обойдется в сумму около 40 млрд рублей, сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Он написал в своем микроблоге в Twitter, что государственный контракт на строительство второй пусковой установки ракетного комплекса "Ангара" тяжёлого и лёгкого классов на космодроме "Восточный" подписан.

"Объем капитальных вложений составит 38,7 млрд. рублей. Общая площадь участка стартового комплекса - 89 га", - сообщил Д.Рогозин.