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Станислав Драгун стал лучшим игроком сентября в высшей лиге
Полузащитник борисовского БАТЭ Станислав Драгун признан лучшим игроком сентября в высшей лиге национального чемпионата по футболу.
Опрос по определению лучшего футболиста проводила Белорусская федерация футбола. В опросе приняли участие ведущие спортивные СМИ и сайты, а также пресс-служба БФФ. С.Драгун набрал максимальное количество очков из возможных – 44. Все участники опроса поставила его на первое место.
Помимо С.Драгуна, спортивные журналисты называли фамилии Евгения Савостьянова ("Неман"), Алексея Хобленко и Артема Быкова (оба – "Динамо" Брест).
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Полузащитник борисовского БАТЭ Станислав Драгун признан лучшим игроком сентября в высшей лиге национального чемпионата по футболу. Опрос по определению лучшего...
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