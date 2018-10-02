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Станислав Драгун стал лучшим игроком сентября в высшей лиге

03.10.2018 20:37 — Разное | Интерфакс  
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Полузащитник борисовского БАТЭ Станислав Драгун признан лучшим игроком сентября в высшей лиге национального чемпионата по футболу.

Опрос по определению лучшего футболиста проводила Белорусская федерация футбола. В опросе приняли участие ведущие спортивные СМИ и сайты, а также пресс-служба БФФ. С.Драгун набрал максимальное количество очков из возможных – 44. Все участники опроса поставила его на первое место.

Помимо С.Драгуна, спортивные журналисты называли фамилии Евгения Савостьянова ("Неман"), Алексея Хобленко и Артема Быкова (оба – "Динамо" Брест).

 
Теги: Брест
 
 
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Полузащитник борисовского БАТЭ Станислав Драгун признан лучшим игроком сентября в высшей лиге национального чемпионата по футболу. Опрос по определению лучшего...
 
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