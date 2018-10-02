Путин подписал пакет законов по пенсионной реформе

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий", принятый Госдумой 27 сентября 2018 года и одобренный Советом Федерации 3 октября 2018 года, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства также подписал Федеральные законы "О внесении изменений в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса РФ в части расширения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации", "О ратификации Конвенции о минимальных нормах социального обеспечения (Конвенции № 102)", "О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации", принятые Госдумой 27 сентября 2018 года и одобренные Советом Федерации 3 октября 2018 года.

В.Путин также подписал Федеральный закон "О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации", принятый Госдумой 25 сентября 2018 года и одобренный Советом Федерации 3 октября 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

В частности, В.Путин подписал закон о пенсионной реформе, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет - до 65 для мужчин и до 60 для женщин, сообщается на сайт Кремля.

Федеральным законом предусматривается:

поэтапное (с 1 января 2019 г.) увеличение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости, до 65 и 60 лет (мужчины и женщины соответственно), а также возраста, по достижении которого члены семьи умершего кормильца могут быть признаны нетрудоспособными в целях приобретения права на получение страховой пенсии по случаю потери кормильца;

предоставление лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (мужчины и женщины соответственно), права на получение страховой пенсии по старости на два года раньше достижения установленного возраста выхода на пенсию;

новый порядок индексации страховых пенсий (предполагается, что размеры пенсий будут индексироваться выше уровня инфляции);

повышение на пять лет пенсионного возраста для лиц, проработавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

поэтапное увеличение на пять лет возраста, при достижении которого у педагогических, медицинских и творческих работников наступает право на досрочную пенсию с учетом специального стажа;

предоставление многодетным матерям права на досрочный выход на пенсию при наличии 15 лет страхового стажа (женщинам, родившим и воспитавшим трех детей, пенсии будут назначаться в 57 лет, женщинам, родившим и воспитавшим четырех детей, - в 56 лет, женщинам, родившим и воспитавшим пять и более детей, пенсии по-прежнему будут назначаться в 50 лет);

предоставление лицам, которые в 2019 и 2020 годах достигнут пенсионного возраста, установленного ныне действующим законодательством, возможности выйти на пенсию на полгода раньше, чем это устанавливается настоящим Федеральным законом;

увеличение с 1 января 2019 г. фиксированной выплаты к страховой пенсии (на 25 процентов) пенсионерам, имеющим стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет;

сохранение установленных в 2017 году условий назначения пенсии по старости лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы Российской Федерации и должности муниципальной службы 65 лет и 63 года (для мужчин и женщин соответственно). При этом повышение возраста будет осуществляться на один год в год (в настоящее время на шесть месяцев в год);

сохранение (по состоянию на 31 декабря 2018 г.) действующего порядка назначения накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и единовременной выплаты;

установление процедуры обмена информацией между Пенсионным фондом Российской Федерации, органами власти, работодателями и гражданами в целях предоставления гражданам предпенсионного возраста мер социальной поддержки и льгот;

установление с 1 января 2019 г. нового порядка выплаты пособия по безработице гражданам, признанным безработными после указанной даты, а именно: сокращение продолжительности выплаты такого пособия до шести месяцев, увеличение Правительством Российской Федерации размеров пособия (предполагается, что минимальная величина пособия увеличится с 850 руб. до 1500 руб. в месяц, а максимальная - с 4900 руб. до 8000 руб. в месяц);

установление с 1 января 2019 г. новых условий выплаты пособия по безработице гражданам предпенсионного возраста (то есть в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно), согласно которым пособия указанной категории граждан будет выплачиваться до 12 месяцев, а максимальный его размер составит 11 280 руб. в месяц.

При наличии у граждан длительного страхового (трудового) стажа (не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно) или необходимого стажа работы на соответствующих видах работ продолжительность выплаты пособия увеличивается на две недели за каждый год работы, превышающий страховой стаж указанной продолжительности, но не более 24 месяцев;

сохранение для граждан, признанных безработными, предусмотренного действующим законодательством права на досрочное назначение пенсии по старости (за два года до наступления возраста, дающего право на назначение такой пенсии, в том числе досрочно).

НАКАЗАНИЕ ЗА УВОЛЬНЕНИЕ "ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ"

В.Путин подписал также закон об уголовной ответственности за необоснованные отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста, сообщил сайт Кремля.

"В связи с изменением возраста выхода граждан на пенсию и в целях исключения случаев необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста, Федеральным законом вводится уголовная ответственность за такие деяния", - говорится в тексте закона.

За такие деяния вводится штраф в размере до 200 тыс. рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного на период до 18 месяцев, или обязательные работы на срок до 360 часов.

Под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ.

В пояснительной записке к документу говорится, что в связи с изменением возраста выхода на пенсию "возникает опасность необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста".

Представители делового сообщества и профсоюзы ранее высказались против столь жесткой меры и предлагали смягчить законопроект.

МИНИМАЛЬНЫЕ НОРМЫ СОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ

В. Путин подписал федеральный закон "О ратификации Конвенции о минимальных нормах социального обеспечения (Конвенции № 102)", сообщил сайт Кремля.

"Федеральным законом предлагается принять от имени Российской Федерации обязательства в отношении семи разделов Конвенции - медицинское обслуживание, обеспечение по болезни, обеспечение по старости, обеспечение в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием, обеспечение по материнству, обеспечение по инвалидности и обеспечение по случаю потери кормильца", - говорится в сообщении.

Конвенция охватывает основные сферы социального обеспечения, включая медицинское обслуживание (раздел II), обеспечение по болезни (раздел III), обеспечение по безработице (раздел IV), обеспечение по старости (раздел V), обеспечение в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием (раздел VI), семейное обеспечение (раздел VII), обеспечение по материнству (раздел VIII), обеспечение по инвалидности (раздел IX), обеспечение по случаю потери кормильца (раздел X).

По каждому из этих разделов конвенция дает определение покрываемых рисков и фиксирует минимальные требования относительно круга защищаемых лиц, размера денежных выплат или объема предоставляемых услуг, продолжительности обеспечения и необходимого стажа для его получения.

Правительство РФ предлагает принять обязательства от имени РФ в отношении не всех разделов конвенции, а лишь разделов II, III, V, VI и VIII-X. Такой подход, объяснил ранее замминистра труда Андрей Пудов, связан с тем, что в РФ обязательства по тем разделам конвенции, которые не предлагаются к ратификации правительством, реализуются в других формах. "У нас уже ситуация лучше, чем та, которую предлагает конвенция", - заявил замминистра.

Документ предусматривает, что средняя страховая пенсия должна быть в размере 40% от среднего заработка.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПЕНСИОНЕРОВ И "ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ"

В.Путин подписал закон "О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации", предусматривающий предоставление работникам времени для прохождения диспансеризации, сообщил сайт Кремля.

Федеральный закон был принят Госдумой 27 сентября и одобрен Советом Федерации 3 октября 2018 года.

"В соответствии с Федеральным законом работники при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка, а работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или за выслугу лет, - на два рабочих дня один раз в год", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "дни освобождения от работы для прохождения диспансеризации согласовываются с работодателем".

КОНФИСКОВАННЫЕ У КОРРУПЦИОНЕРОВ ДЕНЬГИ ПОСТУПАЮТ В ПФР

В частности, в Бюджетный кодекс внесены изменения в части расширения перечня доходов бюджета.

"Федеральный закон предусматривает включение в перечень доходов, подлежащих зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежных средств от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений", - отмечается в законе, подписанном главой государства.