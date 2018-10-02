Билеты на детское Евровидение стоят Br6-12. Причем, попасть можно будет как на главный концерт 25 ноября, так и на генеральную репетицию, которая состоится накануне. Оба действа пройдут на "Минск-Арене".



Как сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании, в продажу поступило 22 тысячи билетов на детское Евровидение в Минске.

Генеральная репетиция по своему формату ничем не будет отличаться от основного концерта. Единственная разница – голосование и объявление их итогов. Стоимость билетов на репетицию "социальная" – Br6-9, на концерт 25 ноября лишь немного дороже – Br9-12.

В детском Евровидении-2018 примет участие 20 стран. Беларусь будет представлять 14-летний Даниэль Ястремский с песней Time.



