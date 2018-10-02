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В НАТО обеспокоены расширением военного присутствия России в Черном море
В НАТО выражают обеспокоенность шагами России по наращиванию ее военного присутствия в Черном море, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы обеспокоены расширением российского военного присутствия в черноморском регионе", - сказала генсек НАТО по итогам первого дня встречи министров обороны стран-членов Североатлантического альянса.
Й.Столтенберг подчеркнул, что эта тема обсуждалась накануне на заседании комиссии НАТО-Грузия.
"Безопасность в Черном море является приоритетом, как для НАТО, так и для Грузии", - добавил он.
Й.Столтенберг также сообщил, что на встрече обсуждалось укрепление сотрудничества между НАТО и Грузией. По его словам, Грузия является важным партнером альянса.
Генсек НАТО отметил, что на встрече министры подтвердили свою приверженность "суверенитету, безопасности и территориальной целостности" Грузии.
Кроме того, по словам Й.Столтенберга, в НАТО приветствовали успешные реформы, проведенные Грузией, в частности, в сфере обороны и модернизации вооруженных сил.
"Союзники также приветствовали продолжающий прогресс, которого добивается Грузия в том, что касается проведения реформ", - сказал он.
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В НАТО выражают обеспокоенность шагами России по наращиванию ее военного присутствия в Черном море, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг. "Мы...
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