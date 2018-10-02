ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В НАТО обеспокоены расширением военного присутствия России в Черном море

03.10.2018 19:59 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

В НАТО выражают обеспокоенность шагами России по наращиванию ее военного присутствия в Черном море, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы обеспокоены расширением российского военного присутствия в черноморском регионе", - сказала генсек НАТО по итогам первого дня встречи министров обороны стран-членов Североатлантического альянса.

Й.Столтенберг подчеркнул, что эта тема обсуждалась накануне на заседании комиссии НАТО-Грузия.

"Безопасность в Черном море является приоритетом, как для НАТО, так и для Грузии", - добавил он.

Й.Столтенберг также сообщил, что на встрече обсуждалось укрепление сотрудничества между НАТО и Грузией. По его словам, Грузия является важным партнером альянса.

Генсек НАТО отметил, что на встрече министры подтвердили свою приверженность "суверенитету, безопасности и территориальной целостности" Грузии.

Кроме того, по словам Й.Столтенберга, в НАТО приветствовали успешные реформы, проведенные Грузией, в частности, в сфере обороны и модернизации вооруженных сил.

"Союзники также приветствовали продолжающий прогресс, которого добивается Грузия в том, что касается проведения реформ", - сказал он.

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В НАТО выражают обеспокоенность шагами России по наращиванию ее военного присутствия в Черном море, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг. "Мы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Давыдько за наказание для блогеров: Это дети фейка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика