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Декада «Золотого возраста» в Гродно: спектакли, кинопоказы и закрытие сезона на танцплощадке в Пышках

03.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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В этом году она началась с 24 сентября и на протяжении десяти дней была щедра на мероприятия для пожилых людей. В Гродно для ветеранов организовали походы в кино, театр, прошли концерты и многочисленные встречи в трудовых коллективах, закрытие сезона на танцплощадке в Пышках. 

Декада «Золотого возраста» в Гродно: спектакли, кинопоказы и закрытие сезона на танцплощадке в Пышках


 От руководства области благодарю вас за активную жизненную позицию и участие в жизни страны, – обратился к гостям торжественного мероприятия в Гродненском колледже искусств председатель областного Совета депутатов Игорь Жук. – Ваш возраст принято называть золотым, и все вы не иначе, как золотом являетесь для своих последователей. На путь созидания сегодня встали ваши дети и внуки, и, сохраняя традицию преемственности, они продолжают ваше дело. 

Декада «Золотого возраста» в Гродно: спектакли, кинопоказы и закрытие сезона на танцплощадке в Пышках


Председатель областного Совета депутатов также добавил, что по данным ВОЗ людьми пожилого возраста считаются те, кто перешагнул 60-летний жизненный рубеж, но многочисленные данные соцопросов такую цифру характеризуют лишь как средний возраст. И главный секрет душевной молодости – жизненная активность, которой нашим ветеранам не занимать. 

 Уже восьмой год подряд День пожилых людей в нашей области становится не праздником одного дня, а целой чередой мероприятий по этому случаю, – отметил председатель областного совета ветеранов Иван Тустов. – И в этом году их счет по всей области сводится не к десяткам, а ко многим сотням встреч. Члены нашей ветеранской организации, как, впрочем, и все пожилые жители Гродненщины, очень благодарны за такое внимание. 

Декада «Золотого возраста» в Гродно: спектакли, кинопоказы и закрытие сезона на танцплощадке в Пышках


Сегодня ветеранская организация области объединяет более 200 тысяч человек, и большинство из них – активные люди. 

 Больше тридцати лет работала и на сегодняшний концерт с большим удовольствие пришла еще и для того, чтобы встретиться с бывшими коллегами, пообщаться, – поделилась гродненка Раиса Винник. – Из года в год стараемся не пропускать такие встречи, ведь внимание – это то, что всегда согревает независимо от времени года и возраста. 

Декада «Золотого возраста» в Гродно: спектакли, кинопоказы и закрытие сезона на танцплощадке в Пышках

Декада «Золотого возраста» в Гродно: спектакли, кинопоказы и закрытие сезона на танцплощадке в Пышках
Декада «Золотого возраста» в Гродно: спектакли, кинопоказы и закрытие сезона на танцплощадке в Пышках


Со сцены Гродненского колледжа искусств сыпались многочисленные поздравления и пожелания. Теплые слова дополняли выступления творческих коллективов, и уютный вечер стал своеобразной творческой точкой в проведении гродненской «золотой» декады, но не итоговой в числе городских мероприятий для людей почтенного возраста. 

Декада «Золотого возраста» в Гродно: спектакли, кинопоказы и закрытие сезона на танцплощадке в Пышках
Декада «Золотого возраста» в Гродно: спектакли, кинопоказы и закрытие сезона на танцплощадке в Пышках


 
 
Теги: Гродно
 
 
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В этом году она началась с 24 сентября и на протяжении десяти дней была щедра на мероприятия для пожилых людей. В Гродно для ветеранов организовали походы в кино,...
 
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