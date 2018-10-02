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Пенсионерка попала под трамвай в Минске

03.10.2018 21:52 — Разное | БелТА  
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3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожилая женщина попала под трамвай в Минске, авария затруднила движение на улице Якуба Коласа, сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Неблагоприятная погода оказывает свое влияние и на дорожную безопасность. Участились ДТП с участием пешеходов, где они сами стали виновниками происшествия. Было затруднено движение трамваев по улице Якуба Коласа. Здесь у здания №40 в 20.30 произошла авария. Женщина-пешеход 1938 года рождения пересекала проезжую часть дороги вне пешеходного перехода и попала под трамвай. Пенсионерка не была обозначена световозвращающими элементами", - рассказали в ГАИ.

С травмами пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение для осмотра.

Еще одно ДТП с участием пешехода произошло сегодня по улице Гинтовта. Мужчина, по первичным признакам находившийся в состоянии алкогольного опьянения, переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. С телесными повреждениями он госпитализирован.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными на дороге. Водителям следует держать дистанцию, чтобы вовремя реагировать в случае резкого изменения дорожной обстановки. Подъезжая к пешеходным переходам, следует снижать скорость. И всем участникам дорожного движения нужно проявлять взаимное уважение на дороге.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожилая женщина попала под трамвай в Минске, авария затруднила движение на улице Якуба Коласа, сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД...
 
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