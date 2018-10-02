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Без дублей. Поклонская снялась в художественном фильме ЛНР "Ополченочка"
Наталья Поклонская. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
Депутат Государственной думы России, экс-прокурор Крыма, уроженка Луганской области Наталья Поклонская снялась в художественном фильме ЛНР "Ополченочка". Об этом сообщает агентство "Луганскинформцентр", в пресс-центре которого и были сняты заключительные кадры кинофильма.
Поклонская, согласно сюжету, играет саму себя. Она комментирует во время брифинга в агентстве в 2016 году ситуацию в Донбассе.
Съёмки прошли с первого раза, без дополнительных дублей. Работа над проектом, по словам помощника режиссёра и сценариста фильма Бориса Табачника, началась ещё в ноябре 2016 года.
Генеральный продюсер фильма, директор кинокомпании "Лугафильм" Роман Разум отметил, что в съёмках ещё были задействованы республиканские МВД, МЧС, МГБ, Минкультуры, а также Народная милиция.
— Мы снимали танковые бои, бои между "укропами" (военнослужащими Вооружённых сил Украины) и нашими соединениями, нам пришлось порой реконструировать сражения на Светлодарской дуге, сделали огромную работу, — сказал он.
Сейчас же, по словам Разума, творческая группа будет заниматься постпродакшеном.
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В съёмках ещё были задействованы республиканские МВД, МЧС, МГБ, Минкультуры, а также Народная милиция.
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