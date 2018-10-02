

Наталья Поклонская. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Депутат Государственной думы России, экс-прокурор Крыма, уроженка Луганской областиснялась в художественном фильме ЛНР "Ополченочка". Об этом сообщает агентство "Луганскинформцентр", в пресс-центре которого и были сняты заключительные кадры кинофильма.Поклонская, согласно сюжету, играет саму себя. Она комментирует во время брифинга в агентстве в 2016 году ситуацию в Донбассе.Съёмки прошли с первого раза, без дополнительных дублей. Работа над проектом, по словам помощника режиссёра и сценариста фильма, началась ещё в ноябре 2016 года.Генеральный продюсер фильма, директор кинокомпании "Лугафильм"отметил, что в съёмках ещё были задействованы республиканские МВД, МЧС, МГБ, Минкультуры, а также Народная милиция.— сказал он.Сейчас же, по словам Разума, творческая группа будет заниматься постпродакшеном.