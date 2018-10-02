ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Без дублей. Поклонская снялась в художественном фильме ЛНР "Ополченочка"

03.10.2018 22:16 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Наталья Поклонская. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
В съёмках ещё были задействованы республиканские МВД, МЧС, МГБ, Минкультуры, а также Народная милиция.

Депутат Государственной думы России, экс-прокурор Крыма, уроженка Луганской области Наталья Поклонская снялась в художественном фильме ЛНР "Ополченочка". Об этом сообщает агентство "Луганскинформцентр", в пресс-центре которого и были сняты заключительные кадры кинофильма.

Поклонская, согласно сюжету, играет саму себя. Она комментирует во время брифинга в агентстве в 2016 году ситуацию в Донбассе.

Съёмки прошли с первого раза, без дополнительных дублей. Работа над проектом, по словам помощника режиссёра и сценариста фильма Бориса Табачника, началась ещё в ноябре 2016 года.

Генеральный продюсер фильма, директор кинокомпании "Лугафильм" Роман Разум отметил, что в съёмках ещё были задействованы республиканские МВД, МЧС, МГБ, Минкультуры, а также Народная милиция.

— Мы снимали танковые бои, бои между "укропами" (военнослужащими Вооружённых сил Украины) и нашими соединениями, нам пришлось порой реконструировать сражения на Светлодарской дуге, сделали огромную работу, — сказал он.

Сейчас же, по словам Разума, творческая группа будет заниматься постпродакшеном.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В съёмках ещё были задействованы республиканские МВД, МЧС, МГБ, Минкультуры, а также Народная милиция.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Ленинградской области ищут мужчину и ребенка по подозрению в каннибализме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика