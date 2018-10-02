В Ленинградской области ищут мужчину и ребенка по подозрению в каннибализме

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сказано в сообщении.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа из числа следователей и криминалистов регионального СК, а также оперативников ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.сказано в сообщении.Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, на месте преступления были найдены куски мяса покойного, уложенные на сковороду. Голову убитого мужчины обнаружили в печке. По словам источника, речь может идти об убийстве, совершенном с целью каннибализма.Как уточнил собеседник агентства, подозреваемыми в причастности к совершению преступления являются мужчина и девочка, которых видели очевидцы в районе места убийства.