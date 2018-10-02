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Смертельный прыжок мужчины с крыши дома в бассейн в Сочи (18+)
Фото: kuban.360tv.ru
Зацепившись ногами за карниз, он полетел вниз. Вот только приземлился мужчина на плитку, а не в воду, как планировал. Упав на колени, экстремал сильно ударился головой.
Пострадавшего увезли в бессознательном состоянии в реанимацию, где позже он скончался, сообщает «360».
По факту несчастного случая проводится проверка.
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Смертельный случай произошел в Лазаревском районе Сочи во дворе одного из частных домов.
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