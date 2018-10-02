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Турецкие СМИ: Чепига - террорист со стажем
Анатолии Чепига
В Турции в полковнике ГРУ Анатолии Чепиге (Руслане Боширове), подозреваемому в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля, узнали киллера, который убил чеченского полевого командира Абдулвахида Эдельгириева.
Как передает
Как сообщает информационное агентство, инцидент произошел в Стамбуле в 2015 году.
Чепига якобы участвовал в спецоперации в составе группы из нескольких киллеров под именем Андрей Шолхов.
При этом, комментируя некоторые несоответствия в чертах лица на предоставленных агентством фото,
"После окончания дипломатической академии и нескольких командировок в Чечню, Чепига в приложение к диплому, скорее всего, получил и свое главное направление места дислокации, где будет задействован его опыт и это, прежде всего, страны Азии и Востока, а к нему и ... соответствующую внешность путем пластической операции", - говорится в материале.
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Турецкие СМИ узнали в полковнике ГРУ Чепиге киллера.
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