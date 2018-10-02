Турецкие СМИ: Чепига - террорист со стажем



Анатолии Чепига





В Турции в полковнике ГРУ(Руслане Боширове), подозреваемому в отравлении экс-шпиона, узнали киллера, который убил чеченского полевого командираКак передает, об этом пишет, со ссылкой на турецкий ресурсКак сообщает информационное агентство, инцидент произошел в Стамбуле в 2015 году.Чепига якобы участвовал в спецоперации в составе группы из нескольких киллеров под именемПри этом, комментируя некоторые несоответствия в чертах лица на предоставленных агентством фото,предусматривает, что причиной является пластическая операция грушника.говорится в материале.