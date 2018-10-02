ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Турецкие СМИ: Чепига - террорист со стажем

03.10.2018 22:07 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Анатолии Чепига
Турецкие СМИ узнали в полковнике ГРУ Чепиге киллера, убившего чеченского полевого командира Эдельгириева.

В Турции в полковнике ГРУ Анатолии Чепиге (Руслане Боширове), подозреваемому в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля, узнали киллера, который убил чеченского полевого командира Абдулвахида Эдельгириева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Обозреватель", со ссылкой на турецкий ресурс Haber Turk.

Турецкие СМИ: Чепига - террорист со стажем

Как сообщает информационное агентство, инцидент произошел в Стамбуле в 2015 году.

Чепига якобы участвовал в спецоперации в составе группы из нескольких киллеров под именем Андрей Шолхов.

Турецкие СМИ: Чепига - террорист со стажем

При этом, комментируя некоторые несоответствия в чертах лица на предоставленных агентством фото, "Каспаров.ру" предусматривает, что причиной является пластическая операция грушника.

"После окончания дипломатической академии и нескольких командировок в Чечню, Чепига в приложение к диплому, скорее всего, получил и свое главное направление места дислокации, где будет задействован его опыт и это, прежде всего, страны Азии и Востока, а к нему и ... соответствующую внешность путем пластической операции", - говорится в материале.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Турецкие СМИ узнали в полковнике ГРУ Чепиге киллера.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пенсионерка попала под трамвай в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика