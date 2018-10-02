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"Лукашенко выдал индульгенцию любимчикам". Раскритикован план по спасению колхозов

03.10.2018 21:45 — Разное | UDF  
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Скриншот из видео БелТА
Руководитель Беларуси утвердил новый план по оздоровлению сельхозпредприятий. Экономисты рассказали UDF.BY, что с ним не так.

Указом № 399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций» предусматривается, в частности, запрет на процедуру банкротства в отношении неплатежеспособных сколхозов. А также то, что их директора при выполнении бизнес-плана смогут по решению Александра Лукашенко получить 25% акций предприятия.

Изменят ли эти меры ситуацию с убыточными колхозами?


«Это превращение сельского хозяйства в еще более извращенный сектор экономики»

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук оценивает новый указ категорично:

«Лукашенко выдал индульгенцию своим любимчикам из сектора экономики, который защищен от действия рыночных сил. Каким бы безобразием сельхозпредприятия не занимались, теперь их запрещено банкротить. Это превращение сельского хозяйства в еще более извращенный сектор экономики».


Экономист считает, что если сегодня около 60% сельхозпредприятий не выжило бы без господдержки, то при новых условиях их количество вырастет до 80%.

«Зачем работать на результат, выигрывать конкуренцию, если можно просто обогащаться и грабить награбленное – деньги налогоплательщиков? Теперь отрасль окончательно станет источником карманного обогащения агробаронов», – полагает Ярослав Романчук.

Он считает, что 25% акций сельхозпредприятий получат лишь те руководители, чьи кандидатуры пройдут согласование в исполкомах, силовых структурах, руководстве страны.

«Будет идти легализация неофеодализма. Красные помещики будут постепенно становиться собственниками земли и хозяйственной инфраструктуры», – предрекает экономист.

По мнению Ярослава Романчука, происходит выделение гигантского сектора экономики из-под законов рынка и финансовой ответственности. Это сослужит медвежью услугу всем гражданам страны и обернется еще большей потерей конкурентоспособности в сельском хозяйстве и еще большей его зависимостью от бюджета.


«Эти полумеры и недоговорки ничего положительного не дадут»

Для кандидата экономических наук Петра Мигурского, который 13 лет проработал руководителем колхоза, многое в новом плане по оздоровлению сельхозпредприятий непонятно.

Например, говорится, что директора при выполнении бизнес-плана смогут получить 25% акций колхоза. Но весьма важно, на что будут направлен бизнес-план: на увеличение объемов производства или увеличение прибыли?

«Если речь о выведении убыточного сельхозпредприятия на прибыль, то приманка в 25% выглядит слишком эфемерной. В наших условиях получить прибыль на неплатежеспособном хозяйстве очень и очень сложно. Будут ли готовы руководители колхозов положить много лет своей жизни для этой цели? По своему опыту скажу, что работа председателя колхоза – это просто ужас как для человека, так и для его семьи», – говорит Петр Мигурский.

Видны для экономиста и другие подводные камни в новом плане. Если вдруг директору передадут 25% акций, и он станет получать с них дивиденды, то это может привести к напряженным отношениям внутри коллектива.

«В любом хозяйстве есть около 10 специалистов, которые во многом предопределяют результат. Как с ними быть? Заинтересованы в успешной работе должны быть все, иначе жди беды», – отмечает Петр Мигурский.

Хватает у него и других вопросов по новому указу. Поэтому общая оценка утвержденному плану отрицательная.

«Эти полумеры и недоговорки ничего положительного не дадут. Без участия частной собственности в производстве говорить о прорыве в сельском хозяйстве не приходится», – уверен Петр Мигурский.

Он отмечает, что эффективность фермерских хозяйств как минимум на 40% выше, чем крупнотоварных производств, которые де факто являются государственными. И приводит в пример бывший колхоз имени Ленина в Шкловской районе, который дошел до такого состояния, что его разделили на части и отдали фермерам. Теперь та инфрастуктура не является проблемной.

«Пусть это не частная собсвенность на землю, а аренда, но это работает. При этом возможны разные варианты. Я не предлагаю взять конкретный колхоз и отдать фермерам. У нас есть кому думать. Пусть министерство сельского хозяйства пробатывает варианты», – говорит Петр Мигурский.

 
 
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Руководитель Беларуси утвердил новый план по оздоровлению сельхозпредприятий.
 
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