"Лукашенко выдал индульгенцию любимчикам". Раскритикован план по спасению колхозов

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UDF.BY

«Это превращение сельского хозяйства в еще более извращенный сектор экономики»

«Лукашенко выдал индульгенцию своим любимчикам из сектора экономики, который защищен от действия рыночных сил. Каким бы безобразием сельхозпредприятия не занимались, теперь их запрещено банкротить. Это превращение сельского хозяйства в еще более извращенный сектор экономики».

«Эти полумеры и недоговорки ничего положительного не дадут»

Указом № 399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций» предусматривается, в частности, запрет на процедуру банкротства в отношении неплатежеспособных сколхозов. А также то, что их директора при выполнении бизнес-плана смогут по решениюполучить 25% акций предприятия.Изменят ли эти меры ситуацию с убыточными колхозами?Руководитель Научно-исследовательского центра Мизесаоценивает новый указ категорично:Экономист считает, что если сегодня около 60% сельхозпредприятий не выжило бы без господдержки, то при новых условиях их количество вырастет до 80%.– полагает Ярослав Романчук.Он считает, что 25% акций сельхозпредприятий получат лишь те руководители, чьи кандидатуры пройдут согласование в исполкомах, силовых структурах, руководстве страны.предрекает экономист.По мнению Ярослава Романчука, происходит выделение гигантского сектора экономики из-под законов рынка и финансовой ответственности. Это сослужит медвежью услугу всем гражданам страны и обернется еще большей потерей конкурентоспособности в сельском хозяйстве и еще большей его зависимостью от бюджета.Для кандидата экономических наук, который 13 лет проработал руководителем колхоза, многое в новом плане по оздоровлению сельхозпредприятий непонятно.Например, говорится, что директора при выполнении бизнес-плана смогут получить 25% акций колхоза. Но весьма важно, на что будут направлен бизнес-план: на увеличение объемов производства или увеличение прибыли?говорит Петр Мигурский.Видны для экономиста и другие подводные камни в новом плане. Если вдруг директору передадут 25% акций, и он станет получать с них дивиденды, то это может привести к напряженным отношениям внутри коллектива.– отмечает Петр Мигурский.Хватает у него и других вопросов по новому указу. Поэтому общая оценка утвержденному плану отрицательная.уверен Петр Мигурский.Он отмечает, что эффективность фермерских хозяйств как минимум на 40% выше, чем крупнотоварных производств, которые де факто являются государственными. И приводит в пример бывший колхоз имени Ленина в Шкловской районе, который дошел до такого состояния, что его разделили на части и отдали фермерам. Теперь та инфрастуктура не является проблемной.– говорит Петр Мигурский.