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Тревога среди чиновников: Лукашенко начнет посадки после совещания по льну?
Александр Лукашенко во время посещения Ореховского льнозавода в 2014 году. Фото: president.gov.by
Появился сигнал, что руководитель Беларуси намерен жестко разобраться с теми, кто подвел его в вопросе выращивания «политической» культуры.
Что случилось?
Прокуратура Витебской области возбудила уголовное дело в отношении бывшего директора Ореховского льнозавода. Его обвиняют в служебной халатности. Якобы он не обеспечил соблюдение требований отраслевого регламента возделывания льна-долгунца, что причинило заводу ущерб на 36,3 тысяч рублей.
Ореховский льнозавод. Фото газеты «Рэспубліка»
О каком именно чиновнике идет речь, пока не ясно. За последние годы на Ореховском льнозаводе сменилось несколько директоров.
При чем тут Лукашенко?
Есть несколько причин считать, что новость о возбуждении уголовного дела как-то связана с руководителем страны. Во-первых, Ореховский льнозавод находится всего в 20 километрах от Орши, интерес к которой у Александра Лукашенко в последнее время огромен.
Во-вторых, четыре года назад руководитель Беларуси принял личное участие в судьбе предприятия, в реконструкцию которого вложили 23 миллиона рублей. При визите в Ореховск Лукашенко заявил:
«Это новое производство, и производство приличное. Да, мы купили по импорту эти машины, потому что мы их никогда не делали, это лучшие в мире».
Но дальше его ждало разочарование. Всего через неделю после визита Лукашенко на одном из складов Ореховского льнозавода произошел пожар.
Фото: sk.gov.by
За четыре года предприятие так и не смогло выйти на безубыточную работу. Но самое неприятное, что завод так и не выполняет функцию, для которой в него вложили деньги: предприятие не в состоянии поставить на Оршанский льнокомбинат качественное сырье – там его вынуждены закупать за границей.
Почему чиновникам тревожно?
В связи с ситуацией на Ореховском льнозаводе и в целом в льноводстве руководитель Беларуси может посчитать, что ответственные за дела чиновники наплевали на его указания. Деньги, вложенные в модернизацию и реконструкцию предприятий, оказались по большому счету выброшенными на ветер. А ведь Лукашенко предупреждал:
«Лен для нас – это политическая культура».
Тем временем «час икс» приближается. В августе руководитель страны во время разноса чиновникам в Орше анонсировал: «Будем по льноводству еще совещание проводить». И добавил, что «это мы рассмотрим в сентябре-октябре».
Стоит обратить внимание, что к этому времени и возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора Ореховского льнозавода, хотя о нарушениях стало известно еще год назад. Комитет госконтроля выявил на предприятии многочисленные нарушения технологии возделывания льна в августе 2017-го.
В частности, на половине выделенных площадей почва являлась малопригодной для выращивания льна, допускался его посев по неблагоприятной предшествующей культуре. Значительную часть полей не обрабатывали гербицидами. Но только теперь дело достали из-под сукна.
Ситуация начинает напоминать обстоятельства, при которых был арестован и осужден на тюремный срок бывший директор «Борисовдрева» Владимир Мальцев. Молодой управленец возглавил предприятие после многих лет буксовавшей модернизации, но именно на него повесили всех собак за случившиеся провалы.
Беспокоиться стоит не только бывшему директору Ореховского льнозавода. Еще год назад возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя холдинга «Могилевобллен». Его обвинили в хищениях, а также в том, что «желая скрыть недостатки и упущения в работе, действуя с целью искажения государственной статистической отчетности, дал указания подчиненным о внесении в отчеты ложных сведений об объеме валового сбора льнотресты».
Возможно, назначением двух козлов отпущения за провалы в льноотрасли дело не обойдется. После недавней чистки в правительстве многие ответственные лица потеряли свои должности, зато сохранил за собой кресло вице-премьер Михаил Русый. А он как раз контролировал ход реконструкции Ореховского льнозавода.
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Руководитель Беларуси может посчитать, что на его указания наплевали.
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