Тревога среди чиновников: Лукашенко начнет посадки после совещания по льну?



Александр Лукашенко во время посещения Ореховского льнозавода в 2014 году. Фото: president.gov.by

Что случилось?

Ореховский льнозавод. Фото газеты «Рэспубліка»

При чем тут Лукашенко?

«Это новое производство, и производство приличное. Да, мы купили по импорту эти машины, потому что мы их никогда не делали, это лучшие в мире».





Фото: sk.gov.by

Почему чиновникам тревожно?

«Лен для нас – это политическая культура».