Меня поражает, что некоторые вопросы не решаются на протяжении 20 лет: Анатолий Исаченко провел приём граждан в Смолевичах

Новости Беларуси. Проблемные вопросы и конструктивные ответы. Губернатор Минской области провел выездной прием граждан в Смолевичах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Люди пришли с самыми разными вопросами. Их интересовало, почему затягивают сроки строительства льготного жилья и то, как повлияет появление второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту на ближайшие деревни. Но больше всего жителей Смолевичского района беспокоят все же земельные споры.

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Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

Меня всегда поражает и заставляет задуматься, что некоторые вопросы не решаются на протяжении 20 лет, и люди обращаются по всем инстанциям. Задача власти – все предпринимать своевременно. Это главное. Потому что если даже сегодня мы поддадимся чувствам, все равно неправильно принятое решение через 5-6 лет приведет к таким тяжбам. Есть проблема – надо решать, но в рамках законодательства, чтобы потом не возникали вопросы.

Подобные выездные приемы граждан с участием руководства Минской области организуются несколько раз в месяц – по очереди в каждом из районов. Как показывает практика, жители не пропускают реальную возможность рассказать о своих проблемах и получить возможную помощь.