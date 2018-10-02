ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На перекрестке улиц Хмельницкого и Колоса с 7 утра до 9 вечера теперь можно ехать только прямо или направо

03.10.2018 22:24 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Водители привыкают к нововведениям на перекрестке Хмельницкого и Колоса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На перекрестке улиц Хмельницкого и Колоса с 7 утра до 9 вечера теперь можно ехать только прямо или направо

Новый знак здесь установили утром 2 октября. Теперь с 7 утра до 9 вечера здесь можно ехать только прямо или направо. Сегодня в сети интернет появились кадры, на которых видно, как водители игнорируют указания знака. Однако в ГАИ Советского района утверждают, что видео снято еще до его установки, и массовых нарушений на перекрестке нет.

На перекрестке улиц Хмельницкого и Колоса с 7 утра до 9 вечера теперь можно ехать только прямо или направо

Денис Леванович, старший инженер по организации дорожного движения отдела ГАИ Советского РУВД:
Отчетливо видно, что дорожный знак – сборка, которая висит на данный момент на растяжке между двумя опорами освещения – ее на тот момент не было. И водители не в полной мере владеют информацией об изменениях организации дорожного движения, так как там нанесена была только разметка, которая при интенсивном потоке не всегда информативна. Массовых нарушений там не наблюдается, только единичные случаи.

На перекрестке улиц Хмельницкого и Колоса с 7 утра до 9 вечера теперь можно ехать только прямо или направо

Для того, чтобы дать водителям привыкнуть к нововведению, в течение нескольких дней инспекторы ГАИ проведут с нарушителями профилактическую работу. Штрафовать тех, кого все же тянет налево, пока не будут, а уже после – меры наказания ужесточат.

На перекрестке улиц Хмельницкого и Колоса с 7 утра до 9 вечера теперь можно ехать только прямо или направо

 
 
Ссылка на источник 88
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Водители привыкают к нововведениям на перекрестке Хмельницкого и Колоса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси начался первый этап репетиционного тестирования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика