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На перекрестке улиц Хмельницкого и Колоса с 7 утра до 9 вечера теперь можно ехать только прямо или направо
Новости Беларуси. Водители привыкают к нововведениям на перекрестке Хмельницкого и Колоса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новый знак здесь установили утром 2 октября. Теперь с 7 утра до 9 вечера здесь можно ехать только прямо или направо. Сегодня в сети интернет появились кадры, на которых видно, как водители игнорируют указания знака. Однако в ГАИ Советского района утверждают, что видео снято еще до его установки, и массовых нарушений на перекрестке нет.
Денис Леванович, старший инженер по организации дорожного движения отдела ГАИ Советского РУВД:
Для того, чтобы дать водителям привыкнуть к нововведению, в течение нескольких дней инспекторы ГАИ проведут с нарушителями профилактическую работу. Штрафовать тех, кого все же тянет налево, пока не будут, а уже после – меры наказания ужесточат.
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На перекрестке улиц Хмельницкого и Колоса с 7 утра до 9 вечера теперь можно ехать только прямо или направо
Новости Беларуси. Водители привыкают к нововведениям на перекрестке Хмельницкого и Колоса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
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