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В Беларуси начался первый этап репетиционного тестирования
Новости Беларуси. 3 октября в Минске абитуриенты сдали тесты по 15 предметам за курс общего среднего образования в Институте контроля знаний, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Они заранее прошли онлайн-регистрацию на сайте. Стоимость участия – 7 рублей за один учебный предмет. Репетиционное тестирование можно пройти еще в 33 вузах страны. Принимают абитуриентов также колледжи и школы.
Наталья Вайтехович, первый заместитель директора учреждения образования «Республиканский институт контроля знаний»:
После прохождения тестирования абитуриенты могут узнать результаты в личном кабинете на сайте Республиканского института контроля знаний, а также ознакомиться с пояснениями заданий, увидеть свои ошибки, разобраться в решении и найти необходимую литературу для дополнительной подготовки. Второй этап тестирования стартует в январе.
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Новости Беларуси. 3 октября в Минске абитуриенты сдали тесты по 15 предметам за курс общего среднего образования в Институте контроля знаний, сообщили в программе...
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