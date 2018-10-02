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В Беларуси начался первый этап репетиционного тестирования

03.10.2018 22:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 3 октября в Минске абитуриенты сдали тесты по 15 предметам за курс общего среднего образования в Институте контроля знаний, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Беларуси начался первый этап репетиционного тестирования

Они заранее прошли онлайн-регистрацию на сайте. Стоимость участия – 7 рублей за один учебный предмет. Репетиционное тестирование можно пройти еще в 33 вузах страны. Принимают абитуриентов также колледжи и школы.

В Беларуси начался первый этап репетиционного тестирования

В Беларуси начался первый этап репетиционного тестирования

Наталья Вайтехович, первый заместитель директора учреждения образования «Республиканский институт контроля знаний»:
Мы на самом деле диагностируем, как же сдают централизованное тестирование те абитуриенты, которые проходили этапы репетиционного тестирования. Замечаем, что из этапа в этап результаты абитуриентов становятся все выше. А вот ребята, которые имеют нулевые результаты, как показывает практика, они не участвовали ни в одном из этапов репетиционного тестирования.

В Беларуси начался первый этап репетиционного тестирования

После прохождения тестирования абитуриенты могут узнать результаты в личном кабинете на сайте Республиканского института контроля знаний, а также ознакомиться с пояснениями заданий, увидеть свои ошибки, разобраться в решении и найти необходимую литературу для дополнительной подготовки. Второй этап тестирования стартует в январе.

В Беларуси начался первый этап репетиционного тестирования

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 3 октября в Минске абитуриенты сдали тесты по 15 предметам за курс общего среднего образования в Институте контроля знаний, сообщили в программе...
 
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