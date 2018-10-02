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Весной 2019 года Минск украсят полторы сотни тюльпанов с махровыми лепестками
Новости Беларуси. В ближайшие дни на клумбах города высадят почти полторы сотни луковиц растения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Расцветка ожидается привычная, а вот сорта используют новые. Параллельно в Минске приступили к посадке хризантем. Для этого закупили более 1000 саженцев. Растения украсят зеленые зоны возле стелы, на улице Ленина и проспекте Победителей.
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Новости Беларуси. В ближайшие дни на клумбах города высадят почти полторы сотни луковиц растения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Расцветка...
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