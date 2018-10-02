Внеплановая перекладка теплосетей в Смолевичском районе, или почему ремонт начинается тогда, когда должен заканчиваться

Новости Беларуси. В то время как в большинстве объектов Минской области, и уже не только социальных, отопление начало поступать, в поселке Октябрьский Смолевичского района в самом разгаре перекладка теплосетей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Сельчанам, которые привыкли к комфорту, в доме холодно. А ещё и нет горячей воды. Почему ремонтные работы начинаются во время, когда должны завершаться?

Подробнее в сюжете программы «Минщина».















