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Решить квартирный вопрос и найти могилу деда, погибшего во Вторую мировую. С какими вопросами граждане приходят на приёмы?
Новости Беларуси. Услышать и помочь каждому: представители власти 3 октября провели выездные личные приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Открытый диалог – гарантия того, что вопросы, взятые на контроль, будут решены. Практика таких встреч, уже давно ставшая традиционной, доказывает – взаимопонимание есть. Корреспондент Александр Добриян продолжит.
Игорь Леонов, житель Гомельского района:
На личный прием к главе области Игоря Леонова привел общественный вопрос. Ему и трем десяткам соседей обещали свет и дороги еще 5 лет назад, когда дома только начинали строить.
Игорь Леонов:
Дети, ради здоровья которых многие решились на переезд за город, уже успели вырасти, а мечты о воспитании на свежем воздухе так и остались мечтами.
Александр Добриян, СТВ:
Проектные работы и экспертизы, и снова проектные работы.
Владимир Дворник, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:
До Нового года и дорога, и свет в поселке должны появиться. Для руководителя же главное в этой ситуации – возможность непосредственного анализа того, какая из служб региона недорабатывает. В облисполкоме уверены: нерешаемых вопросов не бывает, бывает недостаток внимания и желания их решить у отдельных исполнителей.
Наталья Курганова, жительница Речицы:
Наталья Курганова 11 лет прожила в сырости. После капитального ремонта улицы вся вода с проезжей части хлынула на ее участок. Деревянный дом сгнил за считанные годы: уже в 2014 жилье официально признали аварийным. В районе проблему знали и годами, как говорится, кормили «завтраками». Социальную квартиру пенсионерке предоставили только после обращения к губернатору.
Наталья Курганова:
К слову, далеко не все обращения требуют каких-либо серьезных материальных вложений. Часто достаточно просто человеческого отношения. Накануне нынешнего приема в Гомельский облисполком обратилась жительница Полоцка. Женщина разыскивала могилу родственника, погибшего в годы Второй мировой где-то под Жлобином. Точное место было неизвестно.
Алла Беленок, начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Гомельского областного исполнительного комитета:
Ответы на проблемные вопросы сегодня услышали и жители столичного региона. В Смолевичах интересовались, почему затягиваются сроки строительства льготного жилья и тем, как повлияет появление второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту на ближайшие деревни. Но самый острый вопрос как всегда касался денег. Стоимость квадратного метра в одной из новостроек за время строительства выросла сразу почти в два раза, а сроки возведения многоэтажки растянули на целых три года.
Марина Амельченко, жительница Смолевичей:
На приеме были и вопросы, на которые ответить здесь и сейчас невозможно. Тот случай, когда заявителям придется подождать выводов компетентных органов.
Прием граждан по личным вопросам сегодня провели сразу два заместителя премьер-министра Беларуси. Александр Турчин принимал в Совете министров, а Игорь Петришенко встретился с жителями Гомельского района.
Среди рассмотренных вопросов – развитие предпринимательства, работа оздоровительных учреждений, строительство новых школ и спортивных объектов.
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Решить квартирный вопрос и найти могилу деда, погибшего во Вторую мировую. С какими вопросами граждане приходят на приёмы?
Новости Беларуси. Услышать и помочь каждому: представители власти 3 октября провели выездные личные приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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