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Решить квартирный вопрос и найти могилу деда, погибшего во Вторую мировую. С какими вопросами граждане приходят на приёмы?

03.10.2018 22:17 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Услышать и помочь каждому: представители власти 3 октября провели выездные личные приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решить квартирный вопрос и найти могилу деда, погибшего во Вторую мировую. С какими вопросами граждане приходят на приёмы?

Открытый диалог – гарантия того, что вопросы, взятые на контроль, будут решены. Практика таких встреч, уже давно ставшая традиционной, доказывает – взаимопонимание есть. Корреспондент Александр Добриян продолжит.

Решить квартирный вопрос и найти могилу деда, погибшего во Вторую мировую. С какими вопросами граждане приходят на приёмы?

Игорь Леонов, житель Гомельского района:
Я обращаюсь к вам за помощью в вопросе электрификации поселка Новые Терешковичи.

На личный прием к главе области Игоря Леонова привел общественный вопрос. Ему и трем десяткам соседей обещали свет и дороги еще 5 лет назад, когда дома только начинали строить. 

Решить квартирный вопрос и найти могилу деда, погибшего во Вторую мировую. С какими вопросами граждане приходят на приёмы?

Игорь Леонов:
Обещания были – сделать дорогу и свет в 2017 году, потом это перетянулось на 2018 (то есть обещают до конца этого года). Решили обратиться к губернатору, потому что обещаниям чиновников уже не верим. Чтобы губернатор взял под личный контроль и помог, чтобы нам наконец-то провели здесь коммуникации.

Решить квартирный вопрос и найти могилу деда, погибшего во Вторую мировую. С какими вопросами граждане приходят на приёмы?

Дети, ради здоровья которых многие решились на переезд за город, уже успели вырасти, а мечты о воспитании на свежем воздухе так и остались мечтами.

Решить квартирный вопрос и найти могилу деда, погибшего во Вторую мировую. С какими вопросами граждане приходят на приёмы?

Александр Добриян, СТВ:
Линию электропередачи и дорогу хорошо видно из окон новостроек. Однако, как говорится, близко видать, да далеко шагать. При проектировании коммуникаций стало ясно: поселок стоит на заливном лугу. Вероятность затопления – всего 1 раз в 100 лет, и все же стоить дорогу и опоры ЛЭП без возведения защитной дамбы не положено.

Решить квартирный вопрос и найти могилу деда, погибшего во Вторую мировую. С какими вопросами граждане приходят на приёмы?

Проектные работы и экспертизы, и снова проектные работы.

Решить квартирный вопрос и найти могилу деда, погибшего во Вторую мировую. С какими вопросами граждане приходят на приёмы?

Владимир Дворник, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:
Что мешает сегодня сделать дорогу, если в 100 лет один раз подтапливается? Почему дороги нет? Ну с дамбой решали, я понимаю. Независимо от того, будет дамба или не будет, дорога, проезжая часть должна быть. С самого начала, с первого обращения и по сегодняшний день, и собрать всех заинтересованных, я дам просто оценку по этому вопросу.

Решить квартирный вопрос и найти могилу деда, погибшего во Вторую мировую. С какими вопросами граждане приходят на приёмы?

До Нового года и дорога, и свет в поселке должны появиться. Для руководителя же главное в этой ситуации – возможность непосредственного анализа того, какая из служб региона недорабатывает. В облисполкоме уверены: нерешаемых вопросов не бывает, бывает недостаток внимания и желания их решить у отдельных исполнителей. 

Решить квартирный вопрос и найти могилу деда, погибшего во Вторую мировую. С какими вопросами граждане приходят на приёмы?

Наталья Курганова, жительница Речицы:
Да вы что. По тысяче ведер воды у меня в погребе и у соседки. Мы с 2 часов ночи до 10 утра выгребали эту воду, а она разворачивается и обратно идет.

Решить квартирный вопрос и найти могилу деда, погибшего во Вторую мировую. С какими вопросами граждане приходят на приёмы?

Наталья Курганова 11 лет прожила в сырости. После капитального ремонта улицы вся вода с проезжей части хлынула на ее участок. Деревянный дом сгнил за считанные годы: уже в 2014 жилье официально признали аварийным. В районе проблему знали и годами, как говорится, кормили «завтраками». Социальную квартиру пенсионерке предоставили только после обращения к губернатору.

Решить квартирный вопрос и найти могилу деда, погибшего во Вторую мировую. С какими вопросами граждане приходят на приёмы?

Наталья Курганова:
Я благодарна Владимиру Андреевичу за то, что он посодействовал. Его слово все-таки, я считаю, в области очень веское и как губернатора, и как человека. Поэтому я благодарна ему очень.

Решить квартирный вопрос и найти могилу деда, погибшего во Вторую мировую. С какими вопросами граждане приходят на приёмы?

К слову, далеко не все обращения требуют каких-либо серьезных материальных вложений. Часто достаточно просто человеческого отношения. Накануне нынешнего приема в Гомельский облисполком обратилась жительница Полоцка. Женщина разыскивала могилу родственника, погибшего в годы Второй мировой где-то под Жлобином. Точное место было неизвестно.

Решить квартирный вопрос и найти могилу деда, погибшего во Вторую мировую. С какими вопросами граждане приходят на приёмы?

Алла Беленок, начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Гомельского областного исполнительного комитета:
На одной из плит в деревне Гелин Жлобинского района была найдена эта фамилия. Сегодня родственники, причем с российскими родственниками этого погибшего человека, планируют посетить это братское захоронение. То есть вопрос нашел разрешение до приема, и люди благодарны.

Решить квартирный вопрос и найти могилу деда, погибшего во Вторую мировую. С какими вопросами граждане приходят на приёмы?

Ответы на проблемные вопросы сегодня услышали и жители столичного региона. В Смолевичах интересовались, почему затягиваются сроки строительства льготного жилья и тем, как повлияет появление второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту на ближайшие деревни. Но самый острый вопрос как всегда касался денег. Стоимость квадратного метра в одной из новостроек за время строительства выросла сразу почти в два раза, а сроки возведения многоэтажки растянули на целых три года.

Решить квартирный вопрос и найти могилу деда, погибшего во Вторую мировую. С какими вопросами граждане приходят на приёмы?

Марина Амельченко, жительница Смолевичей:
Объект не сдан. Нам озвучивают постоянное продление сроков строительства. Переносятся, переносятся и переносятся сроки. Насколько правомочны эти переносы? Я надеюсь, что по результатам ведомственного контроля и банковского обмера, может быть, нам озвучат результаты – законны они были или незаконны. Потому что так не бывает.

Решить квартирный вопрос и найти могилу деда, погибшего во Вторую мировую. С какими вопросами граждане приходят на приёмы?

На приеме были и вопросы, на которые ответить здесь и сейчас невозможно. Тот случай, когда заявителям придется подождать выводов компетентных органов.

Меня поражает, что некоторые вопросы не решаются на протяжении 20 лет: Анатолий Исаченко провел приём граждан в Смолевичах

Прием граждан по личным вопросам сегодня провели сразу два заместителя премьер-министра Беларуси. Александр Турчин принимал в Совете министров, а Игорь Петришенко встретился с жителями Гомельского района.

Решить квартирный вопрос и найти могилу деда, погибшего во Вторую мировую. С какими вопросами граждане приходят на приёмы?

Среди рассмотренных вопросов – развитие предпринимательства, работа оздоровительных учреждений, строительство новых школ и спортивных объектов.

 
 
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Новости Беларуси. Услышать и помочь каждому: представители власти 3 октября провели выездные личные приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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