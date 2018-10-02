42-летний житель Бобруйска не справился с управлением грузовика и врезался в дерево

Новости Беларуси. Автопоезд съехал в кювет и врезался в дерево, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





ДТП произошло вблизи Старых Дорог. С управлением не справился 42-летний бобруйчанин. Удар был таким сильным, что водителя заблокировало в кабине грузовика. Поэтому понадобилась помощь спасателей. Мужчина с травмами и переломом плеча госпитализирован. Детали происшествия выясняются.