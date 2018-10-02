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В Жодино на Аллее скамеек после реставрации установили скульптуру учительницы
Новости Беларуси. Вернулась из отпуска: скульптура учительницы с Аллеи скамеек в Жодино снова появилась около парты, но уже в новом виде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
После неоднозначных высказываний местных жителей насчет внешности женщины специалисты забрали скульптуру на доработку. Теперь у нее новая прическа: вместо, как говорили люди, конского хвоста, который многим напоминал дреды, волосы аккуратно собрали. Изменилась и фигура – учитель за летний отдых значительно похудела и помолодела. К композиции еще добавят освещение: над партой установят фонарь.
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Новости Беларуси. Вернулась из отпуска: скульптура учительницы с Аллеи скамеек в Жодино снова появилась около парты, но уже в новом виде, сообщили в программе...
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