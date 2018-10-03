ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Райцевская сельская библиотека заняла второе место в республиканском конкурсе «Библиотека – центр духовного просвещения и воспитания»

03.10.2018 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

28 сентября 2018 г. распоряжением по Белорусской православной церкви утверждены итоги IV Республиканского конкурса «Библиотека – центр духовного просвещения и воспитания».

Райцевская сельская библиотека заняла второе место в республиканском конкурсе «Библиотека – центр духовного просвещения и воспитания»

В номинации «История Православия родного края» второе место заняла Райцевская сельская библиотека, которая предоставила на конкурс работу «История церкви Святой Варвары агрогородка Райца».

Райцевская сельская библиотека заняла второе место в республиканском конкурсе «Библиотека – центр духовного просвещения и воспитания»

В Райцевской сельской библиотеке

Конкурс проводится ежегодно с целью активизации просветительской деятельности библиотек республики, содействующей формированию духовно-нравственных качеств личности, совершенствованию их работы по воспитанию патриотизма и гражданственности детей и молодежи на основе православных традиций.

Учредитель конкурса – Белорусский экзархат Московского Патриархата. Соорганизаторы – Министерство культуры Республики Беларусь, Министерство образования Республики Беларусь, Комитет по делам религий и национальностей, Национальная библиотека Беларуси.

Организацию и проведение конкурса осуществляли Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Белорусской православной церкви и Национальная библиотека Беларуси.

Райцевская сельская библиотека заняла второе место в республиканском конкурсе «Библиотека – центр духовного просвещения и воспитания»

В Райцевской сельской библиотеке

На конкурс было представлено 43 работы в четырех номинациях: «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи», «История Православия родного края», «Семья – наследница нравственных и духовных ценностей» и «Патриотическое воспитание на православных традициях».

В 2018 г. активное участие в конкурсе приняли публичные библиотеки и библиотеки учреждений образования.

На республиканском этапе конкурса были определены победители в каждой номинации среди городских и сельских библиотек. В итоге заседания республиканского жюри 27 библиотек-участниц заняли призовые места.

Церемония награждения победителей конкурса «Библиотека – центр духовного просвещения и воспитания» состоится во время работы IV Белорусских Рождественских чтений, которые пройдут 28–29 ноября 2018 г.

Кроме того, поощрительными грамотами будут награждены 9 библиотек. Остальные участники получат благодарственные письма за участие в конкурсе.

Райцевская сельская библиотека заняла второе место в республиканском конкурсе «Библиотека – центр духовного просвещения и воспитания»

В Райцевской сельской библиотеке

Жюри конкурса благодарит всех участников, представивших свои работы на конкурс, отмечает их неравнодушие, ответственность, активную гражданскую позицию и надеется, что из года в год проведение конкурса будет способствовать совершенствованию деятельности библиотек на благо духовного просвещения и духовно-нравственного воспитания.

По материалам сайта Национальной библиотеки Беларуси
Фото предоставлены из архива ГУК «Кореличская районная библиотека»

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 сентября 2018 г. распоряжением по Белорусской православной церкви утверждены итоги IV Республиканского конкурса «Библиотека – центр духовного просвещения и
 
Новости дня
Новости разные
 
У половины женщин будет инсульт, деменция или болезнь Паркинсона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Светлы шлях

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика