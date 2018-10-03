Райцевская сельская библиотека заняла второе место в республиканском конкурсе «Библиотека – центр духовного просвещения и воспитания»

28 сентября 2018 г. распоряжением по Белорусской православной церкви утверждены итоги IV Республиканского конкурса «Библиотека – центр духовного просвещения и воспитания».





В номинации «История Православия родного края» второе место заняла Райцевская сельская библиотека, которая предоставила на конкурс работу «История церкви Святой Варвары агрогородка Райца».





Конкурс проводится ежегодно с целью активизации просветительской деятельности библиотек республики, содействующей формированию духовно-нравственных качеств личности, совершенствованию их работы по воспитанию патриотизма и гражданственности детей и молодежи на основе православных традиций.

Учредитель конкурса – Белорусский экзархат Московского Патриархата. Соорганизаторы – Министерство культуры Республики Беларусь, Министерство образования Республики Беларусь, Комитет по делам религий и национальностей, Национальная библиотека Беларуси.

Организацию и проведение конкурса осуществляли Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Белорусской православной церкви и Национальная библиотека Беларуси.





На конкурс было представлено 43 работы в четырех номинациях: «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи», «История Православия родного края», «Семья – наследница нравственных и духовных ценностей» и «Патриотическое воспитание на православных традициях».

В 2018 г. активное участие в конкурсе приняли публичные библиотеки и библиотеки учреждений образования.

На республиканском этапе конкурса были определены победители в каждой номинации среди городских и сельских библиотек. В итоге заседания республиканского жюри 27 библиотек-участниц заняли призовые места.

Церемония награждения победителей конкурса «Библиотека – центр духовного просвещения и воспитания» состоится во время работы IV Белорусских Рождественских чтений, которые пройдут 28–29 ноября 2018 г.

Кроме того, поощрительными грамотами будут награждены 9 библиотек. Остальные участники получат благодарственные письма за участие в конкурсе.





Жюри конкурса благодарит всех участников, представивших свои работы на конкурс, отмечает их неравнодушие, ответственность, активную гражданскую позицию и надеется, что из года в год проведение конкурса будет способствовать совершенствованию деятельности библиотек на благо духовного просвещения и духовно-нравственного воспитания.