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Welcome home: белоруску с новорожденной дочерью почти час продержали на границе

03.10.2018 22:10 — Разное | Партизан  
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Женщину заставили 40 минут заполнять анкету.

Об этой истории на своей странице в Facebook написала Анастасия Шаткевич. Её дочь родилась в Вильнюсе. В Беларусь пришлось ехать для оформления паспорта. В белорусском консульстве для девочки выдали временный документ — свидетельство на возвращение.

Ехали они на автомобиле: Анастасия, её муж, дочь, которой исполнилось 14 дней, и сестра. В пункте пропуска "Привалка" на белорусско-литовской границе ей предложили пройти в служебное помещение для оформления какого-то документа, а ребёнка оставить в машине. 

Муж и сестра были у окошка паспортного контроля и не знали, куда повели Анастасию (после им сказали, что нужно заполнить бумаги: пришёл устный приказ). Поскольку дочь сама не могла заполнить "Анкету для граждан РБ, депортированных из-за рубежа или въезжающих по свидетельству на возвращение", её заполняла мать.

Шаткевич поразило, что из 24 вопросов анкеты половина называет её дочь "заключенной". Там был вопрос о месте отбывания наказания и сроке. 

Пока женщина заполняла анкету, начальник смены задавал ей вопросы, которые записывал. Среди них было и такое: "Имели ли вы предложения от литовских спецслужб на сотрудничество?». 

Пока Анастасия заполняла анкету, её дочь плакала в холодном автомобиле. Шаткевич возмущена таким отношением к матери с новорожденной.



 
 
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