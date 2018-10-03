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В Израиле посмеялись над российскими С-300 в Сирии
Иллюстративное фото
Российские зенитно-ракетные комплексы С-300, которые Кремль передал сирийским властям, не в состоянии оказать сколь бы то ни было существенное воздействие на военные самолеты Израиля. Об этом заявил министр регионального сотрудничества Израиля Цачи Ханегби, передает
По его словам, оперативные возможности военно-воздушных сил Израиля таковы, что батареи С-300 не ограничивают их действенность.
"У нас есть стелс-истребители, лучшие самолеты в мире. Эти батареи даже не могут их обнаружить", - отметил Ханегби.
Израильский министр добавил, что Россия давно разместила в Сирии комплексы С-300, поэтому возможности этого оружия уже учтены. Кроме того, сказал он, Израиль продолжит осуществлять свои операции в Сирии.
29 сентября сообщалось, что Россия начала перебрасывать в Сирию зенитно-ракетные комплексы С-300, несмотря на возражения со стороны США и Израиля.
8 сентября над Средиземным морем ракетой ПВО Сирии был сбит российский Ил-20 с 15 военными на борту.
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Российские ЗРК не ограничивают возможности стелс-самолетов.
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