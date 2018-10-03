В Израиле посмеялись над российскими С-300 в Сирии

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Российские зенитно-ракетные комплексы С-300, которые Кремль передал сирийским властям, не в состоянии оказать сколь бы то ни было существенное воздействие на военные самолеты Израиля. Об этом заявил министр регионального сотрудничества Израиля, передаетcо ссылкой на almasdarnews.com.По его словам, оперативные возможности военно-воздушных сил Израиля таковы, что батареи С-300 не ограничивают их действенность.- отметил Ханегби.Израильский министр добавил, что Россия давно разместила в Сирии комплексы С-300, поэтому возможности этого оружия уже учтены. Кроме того, сказал он, Израиль продолжит осуществлять свои операции в Сирии.29 сентября сообщалось, что Россия начала перебрасывать в Сирию зенитно-ракетные комплексы С-300, несмотря на возражения со стороны США и Израиля.8 сентября над Средиземным морем ракетой ПВО Сирии был сбит российский Ил-20 с 15 военными на борту.